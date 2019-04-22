中職／陳江和引退賽 象獅捨不得下班

2019-04-22 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



中信兄弟隊「紅龜」陳江和十三年球員生涯的最後一戰，昨天在天母棒球場迎戰統一獅隊，儘管三打數沒安打，但靠著學弟詹子賢在延長賽十一局下轟出再見三分砲，兄弟以三比○贏球，送上最好的引退禮。

迎接自己的大日子，陳江和生涯第一次被排為先發第一棒，鎮守二壘，賽前他還一度以為是玩笑。而他三打席沒能替球隊貢獻，他也希望教練團八局下讓王威晨上場打擊，製造得分機會，教練團就讓他在八局上兩出局後退場，在現場一○○三一名球迷的掌聲中風光謝幕。

中信兄弟隊陳江和昨天引退賽，向球迷致意。 （中央社） 分享 facebook

天母球場首度連兩天滿場，陳江和說：「在職棒打滾了十三年，第一次在天母遇到這種狀況，通常都是別人是主角，這場是我當主角，原來當主角是這麼興奮的。」兩隊也讓現場球迷值回票價，一路鏖戰到十一局下，靠詹子賢砲轟獅隊日籍投手知念廣彌，為陳江和的最終戰留下勝利。

中信兄弟詹子賢轟再見3分砲。實習記者方敬／攝影 分享 facebook

「不是為了誰打，但既然是他（陳江和）的最後一場，就表現給他看。」詹子賢靠這一轟拿下單場ＭＶＰ，把勝利送給這為他口中「非常照顧我的學長」，賽後他講著講著就紅了眼眶，他還透露，這場比賽開打時，自己想著這是陳江和最後一戰，一上場守備就在中外野哭了，「捨不得」。

詹子賢是陳江和在南英商工、文化大學的學弟，也是隊上互相打鬧的好戰友，昨天在學長最終戰挺身而出，陳江和說：「感謝子賢讓我收到這麼好的禮物，希望他可以讓我收到最大的禮物─總冠軍。」

賽後全隊留在場上，參與陳江和的引退儀式，而恩師、南英商工教頭陳獻榮驚喜現身時，更讓賽前說不哭的陳江和忍不住落淚，今天起他的身分將轉換為兄弟一壘指導教練。