全中運體操／成績差太多 東山高中提申訴

2019-04-21 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



桃園市龍潭高中今天順利完成全中運高女組韻律體操成隊連霸，但頒獎典禮卻因台中東山高中提出申訴而延遲許久；東山教練團表示，對於無法站上頒獎台的結果完全接受，但申訴後大會處理方式有許多瑕疵，教練團爭取的是一個「態度」，希望尋求更公平、公正的評分和申訴方式。

韻律體操成隊成績要取至少3名選手在環、球、棒、帶的成績總和，昨天先進行環和球，今天棒和帶結束後產生最後結果，龍潭高中以118.400分完成2連霸，新竹縣東泰高中以115.100居次；東山成績110.850排第3位，但因隊伍數只有4隊，只取兩隊站上頒獎台。

東山教練團昨天就針對隊上一名選手的「環」成績提出申訴，東山表示，自家教練擁有國際裁判資格，預估的分數和選手實際成績有很大落差，裁判打出的分數遠低於選手表現，昨天就依競賽規程提出書面申訴，但裁判長只召集一位審判委員和2位原評分裁判重新評分，而非由不同裁判再次評分，此舉明顯和國際賽事處理申訴問題，由裁判長另組獨立（高級裁判）來重新評定分數做法不同。

東山教練團表示，經過申訴，成績有提升，但流程有瑕疵，今天才決定繼續申訴，「追回了一分，但不是我們訴求的重點，大會沒有根據競賽規程走，韻律體操每個人的付出都很辛苦，我們希望能尋求一個更公平的方式。」

依據大會競賽規程第13條的申訴，競賽爭議申訴案件「應依據各國國際單項運動總會規則及相關規定辦理」，東山教練團認為，按照競賽規程，大會應以國際體操總會（韻律體操項目）處理原則，另組高級裁判小組處理申訴問題，倘若大會無高級裁判編制，也應具公平性另組成具有國際裁判資格裁判小組，以更客觀方式評定選手，而非由原裁判重新評分。