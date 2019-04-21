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中職／兄弟贏球送引退禮 陳江和再預約總冠軍

2019-04-21 20:58聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陳江和引退儀式在淚水與歡笑聲中落幕。記者葉姵妤／攝影
陳江和引退儀式在淚水與歡笑聲中落幕。記者葉姵妤／攝影
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中信兄弟隊「紅龜」陳江和今天迎接職棒生涯最後一戰，靠著學弟詹子賢在延長賽11局下的再見轟，助球隊以3：0贏球，讓「主角」陳江和能帶著勝利結束球員生涯，賽後他說：「真的很開心，相信每個人都很想把這勝利送給我。」

陳江和的最終戰，生涯首度擔任先發第1棒，守二壘，打完3打席沒有擊出安打，兩隊打完7局仍是0：0平手，因此他主動向教練團反應，希望自己8局下的打擊機會，換王威晨上場打擊，製造球隊得分機會。

教練團讓陳江和在8局上2出局守備時退場，在天母棒球場接受滿場10031名球迷的喝彩，陳江和向球迷敬禮致意後就回到休息室，不願耽誤太多時間。他透露：「當時是昌仔（李振昌）在投，2出局了，我只想趕快進來，讓他趕快解決，不想耽誤他的節奏。」

而比起單場3支0，陳江和認為，今天自己沒有做好助攻的工作，最終戰表現算是「不及格」，「今天我唯一在意的是，（王）勝偉盜壘後的戰術沒有做好，沒有把隊友推進，這個做好比我打安打更開心。」

正式走下球場後，陳江和也就此結束球員生涯，他坦言，回到休息室收東西的時候，有點難過，「這些東西，以後都用不到了。」他在引退儀式的最後，也象徵性的把手套留在場上，邁向下一階段，陳江和說：「大功告成了。」

球隊最後11局下靠詹子賢的安打以3：0贏球，把勝利送給陳江和，他也說：「感謝子賢讓我收到這麼好的禮物，希望他能讓我收到最大的禮物，就是總冠軍。」

陳江和詹子賢
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