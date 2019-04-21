中職／不捨陳江和退休 詹子賢笑著笑著就哭了

2019-04-21 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳江和引退儀式，詹子賢上場前已紅了眼。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊今天迎戰統一獅隊，雙方0：0鏖戰到延長賽11局，靠著詹子賢轟出再見3分砲，以3：0贏球，讓「紅龜」陳江和的引退賽有個美好結局，而能用全壘打替學長轟下最後勝利，詹子賢賽後也難掩激動，說著說著就紅了眼眶。

陳江和今天擔任先發第1棒，3打數沒有擊出安打，在8局上守備時風光退場，但兩隊正規賽9局打完都難分勝負，直到11局下詹子賢從知念廣彌手中轟出左外野再見3分砲，一棒定江山。

詹子賢透露，當下原以為獅隊喊完暫停會換上守護神陳韻文登板，但獅隊讓知念廣彌留在投手丘，「我也是第一次跟知念對戰，只想說球過來就打，把球打強就有機會。」

詹子賢靠這關鍵一轟替球隊轟回勝利，獲選單場MVP，也讓陳江和的最終戰帶著勝利退休，賽後詹子賢講著講著也有些哽咽，他說：「不是說為誰打這支全壘打，誰打了再見全壘打都是一樣的情緒，大家都想幫球隊贏球，但今天又更特別，是非常照顧我的學長的引退賽。」

詹子賢替學長陳江和的引退賽轟回勝利。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

儘管相差12歲，陳江和、詹子賢這對學長、學弟靠打鬧培養出好感情，詹子賢也說：「因為我也是南英商工、文化大學的，他更照顧我，讓我在這團隊的照顧之下，不會讓我覺得有離鄉背井工作的感覺。」

詹子賢不只賽後情緒激動，他透露，其實這場比賽一開始，自己就忍不住眼淚，不捨打陳江和最後一戰，「他賽前看到我就一直笑，我也一直對他笑，笑著笑著，之後我跑上去守備，在中外野就哭了。」

陳江和也爆料，詹子賢這學弟很愛哭，還透露，「還有更愛哭的，在樓上。」陳江和指的是Lamigo桃猿隊郭嚴文，他與猿隊林泓育同樣畢業於南英商工，都因桃園球場賽事延賽，在比賽中就趕到天母棒球場，不願錯過學長陳江和的引退大日子。