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日職／旅日打者初年適應難 呂明賜仍最經典

2019-04-22 07:00Hiyan

「大王」王柏融加盟日本職棒的第一年，打完昨天（21日）賽程，與太平洋聯盟的另外五個對手球隊已經都交手過一輪，接下來投與打彼此之間都更加熟悉，將是新的期待，當然也將是另外一番考驗。

目前王柏融出賽20場，打擊率2成86，為火腿陣中第一，另外12分打點僅次於中田翔的13分，在開季至今打擊低迷的火腿打擊群之中稱得上數一數二。台灣球迷期待的大王日職生涯首轟終於在17日對歐力士之戰出現，不過回顧起呂明賜、陳大豐等強打前輩的旅日初年，當年的旋風仍是難以超越的經典，尤其是「亞洲巨砲」呂明賜。

Hiyan製表
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呂明賜1988年從文化大學畢業之後與讀賣巨人隊簽約，不過與身分比照日本本土球員身分的陳大豐不同，他受限於一軍只能登錄出場2名外籍選手的名額限制，儘管在二軍展現長打身手，出賽31場就演出12支全壘打，吸引了以王貞治為首的一軍教練團注意，但還是「看得到，用不到」。巨人隊葛利克森（Bill Gullickson）、克羅馬提（Warren Cromartie）這一投一打兩大洋將在陣，如同一道銅牆鐵壁般阻礙著呂大砲的升格之路。直到6月克羅馬提因為一個觸身球造成手指骨折長期脫離戰線，呂明賜才終於盼到了機會。

從6月14日在神宮球場對養樂多燕子隊的一軍首打席就出現全壘打開始，呂明賜從處女秀起9場比賽轟出7支全壘打，17場比賽10支全壘打，在日本職棒掀起了一股「亞洲巨砲旋風」，日職明星賽還因為他將原本的外籍球員名額從2名放寬到3名。當時中華職棒尚未成立，呂明賜加上原本就相當活躍的郭源治、郭泰源、莊勝雄，在日本職棒形成「二郭一莊一呂」的台灣旅日球員輝煌時代，盛極一時，也是台灣棒球迷最大的寄託。

呂明賜剛加盟巨人時手感奇佳，開季狂轟全壘打，立刻成為台日媒體的焦點，連他吃西瓜照...
呂明賜剛加盟巨人時手感奇佳，開季狂轟全壘打，立刻成為台日媒體的焦點，連他吃西瓜照片都放了報紙半版。 聯合報系資料照片
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儘管隨著被對手研究以及呂明賜未能調整回本身的狀況，球季後半段狀況下滑，風光不再，不過第一年在巨人一軍出賽79場，繳出0.255打擊率、16支全壘打、40分打點的成績。加上有如一股旋風般竄起的話題性，至今仍是台灣旅日打者的經典。

已逝的旅日名將陳大豐，比呂明賜晚一年加盟日本職棒，1988年選秀第二指名加盟中日龍隊，第一年菜鳥球季（1989年）就以先發左外野手的身分登上開幕戰舞台，全季出賽101場比賽，繳出0.233打擊率、14支全壘打、36分打點的成績。

陳大豐在日職打滾14年，總計有1089支安打與277支全壘打，是最成功的旅日球員...
陳大豐在日職打滾14年，總計有1089支安打與277支全壘打，是最成功的旅日球員之一。 聯合報系資料照片
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陽岱鋼2005年以第一指名身分加盟日本火腿隊，是台灣選手獲得日職球團第一指名的第一人。火腿球團維持一貫的育成方針，沒有急著將陽岱鋼推上一軍，菜鳥球季（2006年）他都在二軍磨練，2007年首度升上一軍，2010年才成為球隊的固定先發。

比陽岱鋼稍早，於2002年底選秀第七指名進入日本職棒阪神虎隊的林威助，也跟陽岱鋼一樣，第二年球季（2004年）才首度升上一軍，不過只在一軍出賽3場比賽、7個打席。2007年林威助才首度成為球隊的固定先發，並擊出日職生涯單季最多的15支全壘打，不過很可惜這也是林威助在阪神虎效力11年球季唯一真正在一軍固定先發的一年。

儘管目前王柏融的全壘打數偏低，不過火腿總教練栗山英樹多次稱讚王柏融，對他的打擊實力深具信心。王柏融第一年挑戰日職很多方面都在適應之中，相信等到打擊率維持穩定之後，長打自然會慢慢出現。相對地，回顧起30年前的亞洲巨砲，他能夠一登上一軍舞台就豪邁地大展全壘打砲火，更加顯得不容易，這也是呂明賜至今仍經常被日本媒體譽為「傳奇助拳人」的主要原因。

王柏融陽岱鋼

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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