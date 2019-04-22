日職／旅日打者初年適應難 呂明賜仍最經典

「大王」王柏融加盟日本職棒的第一年，打完昨天（21日）賽程，與太平洋聯盟的另外五個對手球隊已經都交手過一輪，接下來投與打彼此之間都更加熟悉，將是新的期待，當然也將是另外一番考驗。

目前王柏融出賽20場，打擊率2成86，為火腿陣中第一，另外12分打點僅次於中田翔的13分，在開季至今打擊低迷的火腿打擊群之中稱得上數一數二。台灣球迷期待的大王日職生涯首轟終於在17日對歐力士之戰出現，不過回顧起呂明賜、陳大豐等強打前輩的旅日初年，當年的旋風仍是難以超越的經典，尤其是「亞洲巨砲」呂明賜。

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呂明賜1988年從文化大學畢業之後與讀賣巨人隊簽約，不過與身分比照日本本土球員身分的陳大豐不同，他受限於一軍只能登錄出場2名外籍選手的名額限制，儘管在二軍展現長打身手，出賽31場就演出12支全壘打，吸引了以王貞治為首的一軍教練團注意，但還是「看得到，用不到」。巨人隊葛利克森（Bill Gullickson）、克羅馬提（Warren Cromartie）這一投一打兩大洋將在陣，如同一道銅牆鐵壁般阻礙著呂大砲的升格之路。直到6月克羅馬提因為一個觸身球造成手指骨折長期脫離戰線，呂明賜才終於盼到了機會。

從6月14日在神宮球場對養樂多燕子隊的一軍首打席就出現全壘打開始，呂明賜從處女秀起9場比賽轟出7支全壘打，17場比賽10支全壘打，在日本職棒掀起了一股「亞洲巨砲旋風」，日職明星賽還因為他將原本的外籍球員名額從2名放寬到3名。當時中華職棒尚未成立，呂明賜加上原本就相當活躍的郭源治、郭泰源、莊勝雄，在日本職棒形成「二郭一莊一呂」的台灣旅日球員輝煌時代，盛極一時，也是台灣棒球迷最大的寄託。

呂明賜剛加盟巨人時手感奇佳，開季狂轟全壘打，立刻成為台日媒體的焦點，連他吃西瓜照片都放了報紙半版。 聯合報系資料照片 分享 facebook

儘管隨著被對手研究以及呂明賜未能調整回本身的狀況，球季後半段狀況下滑，風光不再，不過第一年在巨人一軍出賽79場，繳出0.255打擊率、16支全壘打、40分打點的成績。加上有如一股旋風般竄起的話題性，至今仍是台灣旅日打者的經典。

已逝的旅日名將陳大豐，比呂明賜晚一年加盟日本職棒，1988年選秀第二指名加盟中日龍隊，第一年菜鳥球季（1989年）就以先發左外野手的身分登上開幕戰舞台，全季出賽101場比賽，繳出0.233打擊率、14支全壘打、36分打點的成績。

陳大豐在日職打滾14年，總計有1089支安打與277支全壘打，是最成功的旅日球員之一。 聯合報系資料照片 分享 facebook

陽岱鋼2005年以第一指名身分加盟日本火腿隊，是台灣選手獲得日職球團第一指名的第一人。火腿球團維持一貫的育成方針，沒有急著將陽岱鋼推上一軍，菜鳥球季（2006年）他都在二軍磨練，2007年首度升上一軍，2010年才成為球隊的固定先發。

比陽岱鋼稍早，於2002年底選秀第七指名進入日本職棒阪神虎隊的林威助，也跟陽岱鋼一樣，第二年球季（2004年）才首度升上一軍，不過只在一軍出賽3場比賽、7個打席。2007年林威助才首度成為球隊的固定先發，並擊出日職生涯單季最多的15支全壘打，不過很可惜這也是林威助在阪神虎效力11年球季唯一真正在一軍固定先發的一年。

儘管目前王柏融的全壘打數偏低，不過火腿總教練栗山英樹多次稱讚王柏融，對他的打擊實力深具信心。王柏融第一年挑戰日職很多方面都在適應之中，相信等到打擊率維持穩定之後，長打自然會慢慢出現。相對地，回顧起30年前的亞洲巨砲，他能夠一登上一軍舞台就豪邁地大展全壘打砲火，更加顯得不容易，這也是呂明賜至今仍經常被日本媒體譽為「傳奇助拳人」的主要原因。