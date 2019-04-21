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中職／詹子賢11局再見轟 送陳江和引退賽大禮

2019-04-21 18:51聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊詹子賢轟再見3分砲。實習記者方敬／攝影
中信兄弟隊詹子賢轟再見3分砲。實習記者方敬／攝影
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中信兄弟隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，雙方上演投手戰，正規賽9局打完都沒攻進分數，0：0戰進延長賽，一路僵持到11局下，詹子賢轟出左外野再見3分砲，助兄弟以3：0贏球，讓南英商工學長「紅龜」陳江和的引退賽以贏球畫下句點。

中信兄弟黃恩賜先發5局，被敲出4支安打，有2次保送和3次三振，沒有失分，洋投萊福力中繼1.2局僅挨1安、鄭佳彥0.1局都無失分，第8局兄弟推李振昌登板，投了2局被敲1安，守住局面，這也是他去年加盟中職後，首度負擔2局的投球任務。

至於羅里奇先發8局，被揮出5支安打，投出2次保送，送出8次三振，沒有失分，投出本季最佳一役。第9局邱浩鈞登板，雖被首名打者林智勝敲安打，但2出局後K掉張志豪，化解一、二壘的危機，他也張開雙手激動一吼。

兩隊正規賽9局打完各敲出6支安打，僵持不下，一路戰到延長賽11局下，獅隊換上單場第5任投手知念廣彌，兄弟洋砲里迪率先上場就掃出二壘打，下一棒林明杰選到保送形成一、二壘有人，詹子賢一棒把球掃向左外野形成再見3分砲，兩天敲3轟，幫球隊搶下勝利。

中信兄弟本周在天母棒球場迎戰獅隊，雙方合作舉辦「傳統一戰」主題日，昨天雙重賽晚場賽事就吸引萬人滿場人潮，今天碰上「紅龜」陳江和的引退活動，現場再湧入10031名球迷進場，也是天母球場首度連兩天滿場。

陳江和今天在生涯引退戰擔任先發第1棒、守二壘，3打數沒有安打，而兄弟安排他在8局上2出局後退場，讓他在天母棒球場滿場10031名觀眾的掌聲中謝幕，結束13年職棒球員生涯。

詹子賢自曝哭兩次

【中央社／台北21日電】

兩隊9局打完僵持不下，延長賽第11局下半，詹子賢當英雄，一棒敲出再見3分砲，幫助球隊拿下勝利，也獲頒單場最有價值球員。

詹子賢與陳江和為南英商工青棒隊、文化大學棒球隊學長、學弟，又一起加入中職中信兄弟隊，詹子賢表示，因為這樣的身分，陳江和也特別照顧，「讓我不會有離鄉背井打球的感覺。」

陳江和賽前就點名詹子賢最愛哭，果然很了解學弟的個性，詹子賢透露，開賽前看著攝影機一直跟著陳江和，陳江和站在二壘，「我走到中外野時就哭了」，8局守備更動，陳江和走下球場時，詹子賢第2次流淚，引退儀式還沒開始前就哭了兩次。

詹子賢表示，今天比賽不管誰上場，都會想要幫助球隊，不是特別要為了誰打，但是今天是陳江和最後一場出賽，「我還是會想要打給他看。」敲出再見3分砲退場後，陳江和不忘對著詹子賢說：「今天你是主角」，詹子賢則回：「我又還沒要退休」，用再見3分砲送今晚的「最佳男主角」陳江和引退禮。

棒球陳江和
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