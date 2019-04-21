中職／「勝龜連線」將成絕響 王勝偉盼歡笑結尾

2019-04-21 15:29 聯合報 實習記者方敬／即時報導



陳江和今天引退，「勝龜連線」將拆夥。實習記者方敬／攝影 分享 facebook

中信兄弟「紅龜」陳江和今天將進行引退賽，12年來的好夥伴王勝偉表示沒有太多不捨，「這一路走來我們都很珍惜彼此，不會有什麼遺憾。」

王勝偉說：「08年總冠軍戰有吵過一次架，從那之後我們開始學著溝通，一起去解決問題，到現在直接用眼神就知道對方在想什麼。」

黃金二遊面臨拆夥，王勝偉認為這是必經之路，「每個球員都有退休的那一天，紅龜有說希望是笑著結束的，過程中我們很享受，我也希望他能在歡樂中退休。」

此外，王勝偉透露，賽後的引退儀式將會獻上禮物，「是給他以後當教練用的，到時候我會解釋有什麼特殊意義。」

陳江和盼大家開心：大家哭我也會想哭

【中央社／台北21日電】

中信兄弟隊陳江和今天引退賽，中職生涯首度先發打第1棒，他笑稱，高中時期腳程快、常打第1棒，只是後來身材走樣。面對引退賽，他說，「希望大家不要哭，大家哭我也會想哭」。

中信兄弟隊今天在天母棒球場主場迎戰統一獅隊，也是陳江和引退賽，陳江和今天先發打第1棒、守二壘，他說，看到先發打序時嚇一跳，因為總教練很喜歡捉弄球員，跟翻譯和負責寫打序的球團人員確認後才確定，「但比賽中如果有什麼搶分機會，需要換代打，還是以球隊為主」。

陳江和表示，高中時期腳程快，幾乎都打第1棒，「只是長大身材走樣，今天先發打第1棒，應該是高中過後首次」。

陳江和說，今天感覺真的很不一樣，「特別的忙，賽前準備都快來不及，準備要出席球迷活動」。面對引退賽、引退儀式，他只希望大家開心，還點名隊友王勝偉、王威晨、詹子賢、林書逸很愛哭，「他們說他們要躲起來，希望大家不要哭，這樣會影響到我，大家哭，我也會想哭」。

天母棒球場昨夜碰上大雨，今早場地狀況仍不理想，原訂下午2時開打的比賽，延至下午2時35分開打。陳江和還開玩笑說，「場地狀況不好，希望球不要打過來」。被問到是否會擔心場地狀況影響守備，他直言：「上場了就不會怕。」