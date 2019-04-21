親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台將征戰日職
NBA
智財權與運動IP
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
中職30年
籃球
綜合
路跑

斯里蘭卡教堂、飯店六起連環爆炸 死亡人數增至125

運動筆記【海外賽事】雷鳴與動物共舞 維多利亞大瀑布馬拉松【海外賽事】穿越千年歷史的跑道 吳哥王朝馬拉松
健行筆記大自然的精美畫作-哈尤溪大彩壁郡大山.望鄉山.臺中花博【給自己一份難忘的犒賞大禮】
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 活塞 (4月21日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月21日)

中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

楊志龍（右）賽前帶水果向黃甘霖（左）致歉。記者葉姵妤／攝影
楊志龍（右）賽前帶水果向黃甘霖（左）致歉。記者葉姵妤／攝影
分享

中信兄弟投手楊志龍昨天在對上統一獅隊雙重賽晚場登板，先發4.1局投出4次觸身球遭勒令退場，其中在3局上的觸身球陳傑憲右手骨折，讓楊志龍相當自責，今天賽前親赴獅隊休息室向總教練「蔗總」黃甘霖道歉。

楊志龍昨天單場投出4次觸身球，在3局上砸中江亮緯、陳傑憲，接著還連兩打席對高國慶投出觸身球，依規定勒令退場，楊志龍說：「昨天自己姿勢跑掉，揮臂出了一點問題，變化球手滑掉。」

其中對上陳傑憲的打席，投內角球砸中他右手造成骨折，楊志龍談起此事仍十分自責，語帶哽咽的說：「上周跟傑憲的對戰，丟他內角球的效果滿好的，但昨天丟到他，自己也很抱歉。」

昨晚楊志龍賽後就打給陳傑憲致歉，雖獲得諒解，他仍很過意不去，「傑憲嘴巴上說沒關係，但我知道多少有影響，對統一也很抱歉，傷了他們的主力球員，還有江亮緯、國慶賢拜，對整個球隊造成傷害。」

楊志龍坦言，過去不曾出現過這樣的控球狀況，「昨天是第1次，是不好的投球，希望下一場改進。」

而他今天也在一早買了水果禮盒，賽前到獅隊休息室向黃甘霖道歉，蔗總代陳傑憲接受道歉，也鼓勵楊志龍別放在心上，「沒事沒事，不要在意，畢竟你不是故意的。」但也開玩笑說要找楊志龍的舅舅、前統一獅隊投手高龍偉算帳。

黃甘霖表示，楊志龍很有心要送水果，他也不是故意要投觸身球，「但畢竟那種傷（骨折），對職棒生涯都會影響到，只要不是故意的，在運動場上一定會有意外發生，沒關係啦。」

陳傑憲黃甘霖統一獅
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

中職／引退日先發第1棒 陳江和：是開玩笑嗎？

2019-04-21 13:06

中職／「勝龜連線」將成絕響 王勝偉盼歡笑結尾

2019-04-21 15:29

中職／陳江和引退日 李杜軒、陳冠宇跨海送花籃

2019-04-21 14:23

中職／陳江和引退戰扛首棒 伯納：他的大日子

2019-04-21 14:08

中職／恰恰本季首轟 生涯200全壘打差9步

2019-04-20 23:54

中職／蘇智傑一日兩轟 統一隊史最年輕50轟

2019-04-20 23:08

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

中職／因雨裁定和局 潘威倫無緣開季4連勝

2019-04-20 22:57

中職／一場比賽傷4主力 黃甘霖：一個頭兩個大

2019-04-20 22:35

中職／單局灌10分逆轉悍將 猿隊6局裁定勝出

2019-04-20 21:56

中職／楊志龍單場4觸身勒令退場 陳傑憲手骨折

2019-04-20 21:04

中職／兄弟逆轉統一 黃鈞聲4阻殺功不可沒

2019-04-20 18:51

中職／彭政閔引退年首轟出爐 生涯200轟M9

2019-04-20 18:00

中職／打擊率不到兩成 王威晨致勝安獲MVP

2019-04-20 17:58

中職／單場4轟+王威晨致勝安 兄弟逆轉統一

2019-04-20 17:27

中職／陳江和明引退 伯納：他是我們的基特

2019-04-19 23:59

中職／13年職棒生涯 陳江和學到「不怕辛苦」

2019-04-19 23:57

中職／天母獅象戰因雨影響 延到20日下午原地再戰

2019-04-19 19:26

中職／瑞安首度二軍出賽 獅隊尚未決定洋將取捨

2019-04-19 19:23

中職／淋雨開球後談大巨蛋 柯文哲：進度不能預測

2019-04-19 18:37

中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾

2019-04-19 18:14

中職／桃猿、悍將之戰因雨延賽 周日6點雙重賽

2019-04-19 18:08

中職／教頭伯納讚賞陳江和 「是中信隊的基特」

2019-04-19 17:41

真理大學與企業產學合作 出借台南校區棒球場

2019-04-19 17:04

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00
看更多

熱門文章

中職／楊志龍單場4觸身勒令退場 陳傑憲手骨折

2019-04-20 21:04

日職／王柏融4支0火腿吞敗 扛三棒首度交白卷

2019-04-20 15:46

NBA／不甩記者提問 衛少：下一個問題

2019-04-20 16:44

日職／王柏融三棒「安」啦 次打席安打出爐

2019-04-21 14:01

NBA／76人、籃網場上爆衝突 場下發言誰也不讓誰

2019-04-21 10:35

NBA／76人系列賽聽牌 安比德：別像過去的勇士

2019-04-21 10:25

NBA／約柯奇準大三元 金塊拔馬刺系列賽2平

2019-04-21 09:19

NBA／身體微恙手感低迷 雷納德：贏球最重要

2019-04-20 16:50

日職／宋家豪4球化解滿壘危機 連8場無失分

2019-04-20 19:35

NBA／金塊終於在聖城贏球 波總：失望的一敗

2019-04-21 12:37

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

中職／得知骨折不知所措 陳傑憲不怪楊志龍

2019-04-20 23:06

NBA／哈登前15投全落空 火箭照贏爵士先聽牌

2019-04-21 13:54

NBA／葛里芬復出仍不敵公鹿 活塞0比3絕對落後

2019-04-21 10:56

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

NBA／安比德回歸繳31分 76人扯裂籃網聽牌

2019-04-21 09:22

蒙地卡羅網賽／男單4強 納達爾爆冷落敗

2019-04-21 04:05

中職／一場比賽傷4主力 黃甘霖：一個頭兩個大

2019-04-20 22:35

中職／兄弟逆轉統一 黃鈞聲4阻殺功不可沒

2019-04-20 18:51

日職／對戰打擊率不到一成 羅德成王柏融剋星

2019-04-20 16:42

中職／單場4轟+王威晨致勝安 兄弟逆轉統一

2019-04-20 17:27

MLB／這次不領K 金鶯戴維斯後援登板送三振

2019-04-21 11:50

MLB／林子偉先發第8棒 首打席吞K

2019-04-21 06:59

JHBL／男籃無緣八強成最佳陪練 大倫女籃首晉決賽

2019-04-20 16:51

MLB／7局失1分奪勝 田中：指叉球狀況不佳

2019-04-21 08:22

JHBL／苗栗爭男女雙冠 大倫女籃創校史紀錄

2019-04-21 09:50

全中運／韓國瑜快閃 體育署長仍道謝

2019-04-20 21:45

MLB／賈吉拉傷退場 洋基傷兵快湊成一打

2019-04-21 08:50

中職／彭政閔引退年首轟出爐 生涯200轟M9

2019-04-20 18:00

MLB／葉力奇砲轟柳賢振 5月前13轟快破紀錄

2019-04-21 10:56

SBL／張宗憲扮第四節先生 富邦退裕隆搶先開胡

2019-04-20 19:28

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-21 13:22

全中運／開幕式有別傳統 地主韓國瑜市長：辦喜事

2019-04-20 20:16

MLB／炒掉打教後 馬林魚打爆薛則首獲2連勝

2019-04-21 11:04

NBA／雷霆回神劈拓荒者 衛少：保持侵略性

2019-04-21 00:13

中職／蘇智傑一日兩轟 統一隊史最年輕50轟

2019-04-20 23:08

中職／單局灌10分逆轉悍將 猿隊6局裁定勝出

2019-04-20 21:56

MLB／球迷鬧場 裁判看不下去動手「驅逐出場」

2019-04-21 11:58

NBA／名人堂增新館藏 收入諾維茨基最後一戰球衣

2019-04-21 13:15

JHBL／男、女組冠軍戰 衛冕軍都無緣

2019-04-20 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top