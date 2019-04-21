中職／楊志龍砸傷陳傑憲 送水果向獅隊致歉

2019-04-21 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



楊志龍（右）賽前帶水果向黃甘霖（左）致歉。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

中信兄弟投手楊志龍昨天在對上統一獅隊雙重賽晚場登板，先發4.1局投出4次觸身球遭勒令退場，其中在3局上的觸身球陳傑憲右手骨折，讓楊志龍相當自責，今天賽前親赴獅隊休息室向總教練「蔗總」黃甘霖道歉。

楊志龍昨天單場投出4次觸身球，在3局上砸中江亮緯、陳傑憲，接著還連兩打席對高國慶投出觸身球，依規定勒令退場，楊志龍說：「昨天自己姿勢跑掉，揮臂出了一點問題，變化球手滑掉。」

其中對上陳傑憲的打席，投內角球砸中他右手造成骨折，楊志龍談起此事仍十分自責，語帶哽咽的說：「上周跟傑憲的對戰，丟他內角球的效果滿好的，但昨天丟到他，自己也很抱歉。」

昨晚楊志龍賽後就打給陳傑憲致歉，雖獲得諒解，他仍很過意不去，「傑憲嘴巴上說沒關係，但我知道多少有影響，對統一也很抱歉，傷了他們的主力球員，還有江亮緯、國慶賢拜，對整個球隊造成傷害。」

楊志龍坦言，過去不曾出現過這樣的控球狀況，「昨天是第1次，是不好的投球，希望下一場改進。」

而他今天也在一早買了水果禮盒，賽前到獅隊休息室向黃甘霖道歉，蔗總代陳傑憲接受道歉，也鼓勵楊志龍別放在心上，「沒事沒事，不要在意，畢竟你不是故意的。」但也開玩笑說要找楊志龍的舅舅、前統一獅隊投手高龍偉算帳。

黃甘霖表示，楊志龍很有心要送水果，他也不是故意要投觸身球，「但畢竟那種傷（骨折），對職棒生涯都會影響到，只要不是故意的，在運動場上一定會有意外發生，沒關係啦。」