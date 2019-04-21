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棒球／「令和怪物」佐佐木 引日美40球探關注

2019-04-21 17:42台灣醒報 台北報導

佐佐木朗希。 擷圖自tuzzi推特
佐佐木朗希。 擷圖自tuzzi推特
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「令和怪物」佐佐木兩希再展身手，20日面對甲子園名校仙台育英高，佐佐木主投3.2局飆出5次三振，被敲3支安打失2分，座快球速達時速150公里，據日媒指出，此戰佐佐木以變化球為主，比賽過程也吸引日美職棒20支球隊、40名球探高度評價。

身體運用巧妙得宜

日本《運動報知》指出，目前就讀大船渡高校的佐佐木朗希，20日在面對甲子園強權仙台育英高的比賽中，主投3局飆出5次三振，被敲3支安打失2分，最快球速達150公里，報導指出，本場佐佐木以變化球為主，因此也送出4次保送，值得注意的是，佐佐木此戰先發，獲得日、美職棒20支球隊及40名球探高度評價。

日本職棒阪神虎隊球探葛西稔表示，一般高大的投手常會將放球點控制在頭部前方，但佐佐木能將球完美控制在頭頂，且手腕及上臂的運用軌跡都很俐落，力道也平衡的恰到好處。歐力士猛牛隊球團本部長長村裕之也說，他是第一次看到佐佐木投球，覺得他的上背部在投球時能保持柔軟，當球握在手中時只想只完成任務，是名耐人尋味的球員。

大聯盟球探都稱讚

《日刊體育》也指出，仙台育英高總教練須江航將佐佐木朗希評為「日本之寶」，他認為，佐佐木的能力在日本高中生無人能出其右，自前年對陣開始就對其投球的轉速印象深刻，去年10月練習賽時，無論球質、變化球的種類又更加純熟，球員都期待能擊中佐佐木的球，他儼然是未來東北地區球迷的期待。

此外，佐佐木朗希的超人天賦更吸引美國大聯盟球探關注，費城人隊環太平洋區部長大慈彌功表示，佐佐木擁有多元的變化球種，這令打者難以捉摸，且能將時速150公里以上快速球控制得當實屬不易，牽制的節奏也簡潔明快，可說囊括所有優秀投手的必要條件。

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