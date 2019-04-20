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中職／單局灌10分逆轉悍將 猿隊6局裁定勝出

2019-04-20 21:56聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

Lamigo桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰富邦悍將隊，李茲開賽先失5分，但打線在5局下猛攻15人次海灌10分逆轉戰局，而比賽打到第6局因雨暫停，等了超過1小時後大雨不止，比賽因雨裁定，由猿隊以12：5勝出。

李茲本季第5度登板，一開賽就狀況不斷，先保送首名打者王正棠，1出局後連續被敲出6支安打，單局就用了52球，悍將隊一口氣搶下5分取得領先。

猿隊則在4局下展開反攻，朱育賢二壘打、郭嚴文獲保送，廖健富、黃敬瑋連續安打追回2分。5局下攻勢更猛烈，藍寅倫、林泓育連續安打，陳俊秀選到保送形成滿壘，朱育賢擊出滾地球造成失誤，猿隊跑回2分讓比數形成1分差。

之後郭嚴文、廖健富都獲保送，在滿壘時擠回追平分，黃敬瑋高飛犧牲打送回超前分，猿隊隨後靠失誤再跑回2分，接著藍寅倫安打，後兩棒都選到保送又擠回分數，朱育賢、郭嚴文都補上安打追加分數。

猿隊在5局下一連打了15人次，敲出5支安打、獲得5次保送，打下10分大局，反以12：5領先悍將隊。

悍將隊在6局下換上第4任投手林晨樺，猿隊靠觸身球及陳晨威、梁家榮2支內野安打攻佔滿壘，但因現場下起大雨，比賽暫停，但經等候雨勢未趨緩，比賽裁定。

李茲先發5局失3分（2分自責分）拿下勝投，羅力先發4局，被敲出7支安打、投出5次保送，失6分（4分自責分）吞2連敗。

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朱育賢郭嚴文
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