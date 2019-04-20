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中職／單場4轟+王威晨致勝安 兄弟逆轉統一

2019-04-20 17:27聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王威晨。 報系資料照片
王威晨。 報系資料照片
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原訂昨天進行的本季天母球場首戰，因雨延至今天下午進行雙重賽，中信兄弟單場敲4轟，包括彭政閔本季首轟及詹子賢雙響砲，並在8局下靠王威晨的安打敲回致勝2分，單局進帳4分逆轉戰局，終場以9：8贏球，終止近期3連敗。雙重賽晚場賽事則將在6點35分開打。

「恰恰」彭政閔生涯最後一個球季，今年在天母球場的首打席就開砲，從施子謙手中轟出右外野全壘打，展現招牌「恰式打法」，替兄弟打下1：0領先。這是他本季首轟、生涯第191發全壘打，也以24轟成為天母球場歷來最多轟打者。

2局上獅隊還以顏色，蘇智傑率先上場就轟出追平陽春砲，本季累積7轟超越Lamigo桃猿隊朱育賢，獨居全壘打王，並達成生涯50轟，獅隊連續11場有全壘打也打破隊史紀錄，接著黃恩賜揮超前二壘打、陳傑憲高飛犧牲打追加分數，獅隊取得4：1領先。

兄弟雖在2局下靠詹子賢的陽春砲追回1分，3局上獅隊靠再靠連續攻勢追加4分，讓兄弟先發投手蔡齊哲只投2.2局失8分被打退場。 

兄弟之後靠全壘打追分，3局下林智勝從施子謙手中轟陽春砲，詹子賢在6局下又補一轟，生涯第4度單場至少雙轟，將比數追成3分差。

8局下兄弟展開大反撲，攻佔滿壘後面對獅隊日籍投手知念廣彌，陳偉漢代打敲出2分打點安打，獅隊再換上守護神陳韻文登板，2出局後王威晨掃出左半邊安打送回超前2分，第9局靠鄭佳彥關門守成，兄弟逆轉勝，王威晨獲選單場MVP。

詹子賢
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