MLB／平凡飛球吹成德州安打 小熊主場風送布萊恩2打點

2019-04-20 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



戴維斯。 路透 分享 facebook

小熊在今天日場比賽以5：1力退響尾蛇，身為地主的他們享用到「風城」芝加哥帶來的優勢，布萊恩（Kris Bryant）在二局下擊出一顆平凡的高飛球被吹到三不管地帶，在四名野手中間落地，形成兩分打點的長打，也讓打開得分大門的小熊，一路領先到比賽結束。

當時是滿壘、兩人出局，響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）眼看就快安全下莊，布萊恩撈出去的飛球卻一直無法被後退的二壘手鎖定，只見他抬著頭邊跑邊看球，最後卻無法到位的跌倒在地，球落在他身旁的兩公尺外，旁邊還有其他三位野手一起看著球落地。

布萊恩賺到兩分打點，隊友康崔拉斯（Willson Contreras）則多拿到一支安打，三局下中外野的飛球，讓中外野手馬特（Ketel Marte）退到牆前，最後一刻縮著手，球在身後落地並彈進觀眾席，形成場地規則的二壘安打。

根據當地氣象報導，球場的風向由中外野向外吹，平均風速25哩，最快陣風可達40哩，加上又是日場的比賽，在風勢和陽光的雙重影響下，讓飛球的威脅性倍增。

小熊重返五成勝率，不過在國聯中區仍排到數第二；此役先發投手漢崔克斯（Kyle Hendricks）先發七局只被敲三支零星安打、無失分，還飆出生涯次佳的單場11K，是贏球的最大功臣。