中職／天母獅象戰因雨影響 延到20日下午原地再戰

相關新聞
中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾2019-04-19 18:14
日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境2019-04-19 08:51
中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會2019-04-18 16:52
中職／瑞安首度二軍出賽 獅隊尚未決定洋將取捨2019-04-19 19:23
中職／淋雨開球後談大巨蛋 柯文哲：進度不能預測2019-04-19 18:37
中職／桃猿、悍將之戰因雨延賽 周日6點雙重賽2019-04-19 18:08
中職／教頭伯納讚賞陳江和 「是中信隊的基特」2019-04-19 17:41
真理大學與企業產學合作 出借台南校區棒球場2019-04-19 17:04
MLB／希利單場雙響砲轟走天使 水手中止6連敗2019-04-19 16:54
中職／獅連10場開轟 追平隊史紀錄2019-04-19 00:13
中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探2019-04-19 00:10
中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間2019-04-18 23:14
中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力2019-04-18 20:23
中職／陳傑憲跑出內野安打 完成生涯400安里程碑2019-04-18 19:46
中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均2019-04-18 16:00
專利師公會調查 八成職棒球員不熟悉「運動IP」2019-04-18 16:00
中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到2019-04-18 13:36
中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！2019-04-18 07:00
中職／教練團亮相 葉君璋：3年內進季後賽2019-04-17 23:51
中職／開轟數追上朱育賢 蘇智傑：目標全壘打王2019-04-17 23:49
中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝2019-04-17 22:49
中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王2019-04-17 22:21
日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議2019-04-16 07:00
12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌2019-04-15 07:00
日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調2019-04-15 07:00
中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性2019-04-11 07:00
日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由2019-04-11 07:00
中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練2019-04-10 07:00
日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄2019-04-09 07:00
日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲2019-04-08 07:00
昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口2019-04-08 07:00
中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現2019-04-04 07:00
中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因2019-04-03 07:00
中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？2019-03-28 07:00
日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒2019-03-28 07:00
中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度2019-03-27 07:00
日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值2019-03-26 07:00
日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功2019-03-25 07:00
季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠2019-03-21 07:00
熱門文章
日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境2019-04-19 08:51
NBA／杜蘭特找回狀態攻38分 勇士G3輕取快艇2019-04-19 13:26
NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森2019-04-19 08:06
NBA／吞季後賽第3次技術犯規 杜蘭特望聯盟重審取消2019-04-19 15:40
NBA／二年級生懷特36分領軍 馬刺主場碎金塊2019-04-19 11:40
NBA／葛里芬接掌鵜鶘 有信心說服戴維斯續留2019-04-19 09:53
NBA／達德利平庸說刺激 西蒙斯第3戰大爆發2019-04-19 11:18
NBA／杜蘭特啟動進攻模式 半場飆27分平紀錄2019-04-19 12:44
NBA／談懷特神奇表現 波總幽默回應：還OK啦2019-04-19 14:14
公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打2019-04-19 07:00
NBA／爆發數據羅斯後第1人 西蒙斯不回應達德利2019-04-19 12:40
NBA／連續20個系列賽客場奪勝 勇士創新紀錄2019-04-19 16:22
JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗2019-04-18 21:08
NBA／盛讚威廉森 衛斯特：若不選他就像錯過喬丹2019-04-19 11:35
JHBL／洗球衣到凌晨一點 溪湖疲憊未消不敵信義2019-04-19 15:07
MLB／兩年10.3億元 全壘打王戴維斯留在運動家2019-04-19 07:27
NBA／安比德缺陣不影響 西蒙斯率76人客場破網2019-04-19 10:47
NBA／道歉方式引風波 安比德：非常抱歉2019-04-19 09:13
日職／王柏融雙安 火腿逃過橫掃2019-04-19 00:20
中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間2019-04-18 23:14
MLB／派卓亞傷停先補投手 林子偉20日有望遞補2019-04-19 10:22
NBA／與全體職員個別簽名合照 韋德全程2.5小時沒坐下2019-04-19 09:54
中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探2019-04-19 00:10
NBA／史上最偉大復出後奪冠 喬丹：是伍茲2019-04-19 08:52
JHBL／15連勝到手 神岡目標全勝封王2019-04-18 22:32
大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄2019-04-19 07:00
NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程2019-04-19 08:59
NBA 2019季後賽對戰表─西區2019-04-19 13:37
NBA／哈登大三元 火箭續升空2019-04-18 23:53
NBA／2018-19賽季球衣銷售排行榜 詹姆斯獨占鰲頭2019-04-19 15:30
NBA 2019季後賽對戰表─東區2019-04-19 11:00
波士頓馬拉松舞弊 中國田協處3人終身禁賽2019-04-19 14:23
JHBL／進致勝球卻遺憾落淚 七賢陳嬿恩：輸給自己2019-04-19 12:19
MLB／安德森甩棒點戰火 大聯盟球星隔空開砲2019-04-19 11:28
MLB／今日戰績表 貝林格10轟出爐道奇拉5連勝2019-04-19 14:08
JHBL／不想曬太陽 溪湖國中司雷洛扮殺手2019-04-19 00:03
MLB／首度碰面 菊池雄星：若無大谷我不會在這裡2019-04-19 16:24
春季聯賽／兄弟聯手助攻 富邦公牛挺進複賽2019-04-18 21:24
謝國城少棒／台東縣18轟殺進冠軍戰 校長圓夢差一步2019-04-19 13:27
中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾2019-04-19 18:14
留言