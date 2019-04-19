中職／天母獅象戰因雨影響 延到20日下午原地再戰

2019-04-19 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



原定今晚6時在天母棒球場舉行的統一獅、中信兄弟隊之戰，受到下雨影響，延到明天下午1時5分原場地開打，兩隊明天將進行雙重賽。

今晚比賽邀請台北市市長柯文哲開球，他也在表定比賽時間開打前，完成開球儀式，但雨勢持續未停，開球後經過1個半小時等待，確定比賽延期。

明天統一獅、中信兄弟隊進行雙重賽，也是中職本季第1次雙重賽。