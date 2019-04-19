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中職／陳江和退休在即 少了總冠軍仍是最大遺憾

2019-04-19 18:14聯合報 記者婁靖平╱即時報導

陳江和引退倒數，以不同身分展開新的職棒生涯。記者婁靖平／攝影
陳江和引退倒數，以不同身分展開新的職棒生涯。記者婁靖平／攝影
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4月21日就要退休，陳江和最大的遺憾是，「連續4年打進總冠軍賽，都沒拿到總冠軍」，但他也認為這是好事，「至少年輕球員吸收到新的經驗」。

這4次總冠軍賽沒奪冠，雖讓陳江和備感遺憾，但轉個念頭來看，「年輕球員能去體會高張力比賽，了解自己為什麼沒辦法發揮打例行賽時的動作，一年一年過後都會調整，會有進步」。

對於總教練伯納提出的高評價，認為陳江和適合當總教練，「紅龜」謙虛地說：「還早，先從教練開始好好做起。」就像當年開始打職棒時，「從沒想過自己會有這麼好的成績，拿到3連霸、金手套獎，甚至對球隊有這麼大的重要性」。

能受到總教練的肯定，陳江和說：「這樣更沒什麼遺憾了，打球最希望、最想要的東西，就是可以受到尊重和肯定。」

守備見長的陳江和，要把自己多年累積所學的經驗傳承給後輩，他要提醒年輕球員，「不管是守備還是打擊，都要練基本功，尤其是守備」。

陳江和認為，打擊要帶一點天分，但守備必須先把專注力提升，「要預設上去守備會發生什麼事情，年輕人沒想那麼多，要觀察球場、天氣、投手狀況、打者揮棒的速度」，這是他覺得內野手應該具備的最重要觀念。

陳江和說，打擊要像林智勝這樣的沒幾個，能練好助攻也是好事，「不要怕辛苦，要苦練」。

以前剛開始打球時，陳江和說：「有振總（陳瑞振）、老邦賢拜（馮勝賢）幫忙指導，現在就是和王勝偉一起，去協助年輕球員，給他們新的觀念。」

球員生涯倒數計時，「再怎麼緊張，只剩兩天，看開一點，」「紅龜」說：「不管開心還是不開心，4月21日就結束了，這是重新的開始，以教練的身分，重新進來職棒。」

陳江和林智勝王勝偉
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