MLB／希利單場雙響砲轟走天使 水手中止6連敗

2019-04-19 16:54 中央社 洛杉磯18日綜合外電報導



希利。 路透 分享 facebook 美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天客場迎戰洛杉磯天使，水手第8棒打者希利（Ryon Healy）扛出雙響砲，幫助球隊以11比10險勝，中止近期6連敗。

希利先在2局上轟出3分砲，6局上再把握壘上有人機會敲出2分砲，靠著他的單場雙響砲，水手以7比2大幅領先優勢進入第7局。

但水手先發投手耶南德茲（Felix Hernandez）7局下遭遇亂流失2分被換下場，他今天主投6局被敲9支安打掉4分，並送出3次三振與1保送。

中繼登板的阿拉尼茲（R.J. Alaniz）火上加油，只解決一名打者，之後連續被敲4支安打，其中包含天使開路先鋒凱爾洪（Kole Calhoun）的2分砲，讓原本勝券在握的水手7局打完被追到僅領先1分。

水手中繼投手史瓦查克（Anthony Swarzak）8局下上場，隨即挨了天使第9棒打者佛萊契爾（DavidFletcher）一發陽春砲，雙方8局打完戰成10比10平手。

9局上水手代打布魯斯（Jay Bruce）從天使投手艾倫（Cody Allen）手中打回致勝分，終場水手便以11比10險勝天使，艾倫吞下個人本季第1場敗投。

史瓦查克拿下今天的勝投，左投艾里亞斯（RoenisElias）拿下本季第3次救援成功。