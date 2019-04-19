親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

洗腦社會害兒童？ 印度為何下達「抖音禁令」

葉丙成：不論推甄或指考 對窮孩子都不利

運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBAJames Harden的籃球路- 我將成為巨星賽事精華- 火箭 vs. 爵士 (4月18日)

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王柏融漸適應環境。 擷圖自比賽畫面
王柏融漸適應環境。 擷圖自比賽畫面
分享
歐力士先發投手山本由伸昨晚開賽連續解決10人次，直到四局上先被大田泰示敲出安打，隨後王柏融敲出左外野深遠二壘安打，打下全隊第一分，火腿隊就此領先到最後，以7：3擊敗歐力士，王柏融表示，要從王牌投手手中敲出安打不容易，很開心能夠為球隊有所貢獻。

山本由伸賽前防禦率0.53排名太平洋聯盟第二，僅次於火腿隊有原航平的0.41，不過先被王柏融敲出帶有打點的安打，加上中田翔、横尾俊建也在六局上敲出安打，再失三分，山本由伸總計六局失四分退場，防禦率也上升到1.96，掉到第五名。

加上六局的一壘安打，王柏融昨晚兩支安打都對山本由伸敲出，他表示：「對王牌投手要敲出一支安打都不容易，很開心能在關鍵時刻打出來。」王柏融連續兩天單場至少兩安，本季則是第六次，打擊率上升到3成04，長打率4成20，兩項數據獨居全隊第一，21支安打、12分打點則並列第一。

王柏融從4月17日調到第三棒後，九打數敲出六安打、四打點，打擊狀況火燙，不過跟過去在中職猿隊習慣的棒次相比，洋聯球隊對戰完一輪的經驗值更加寶貴，王柏融表示：「面對新的球場、新的投手，已經漸漸習慣了。」

火腿隊今天休兵一天，明起將做客千葉海洋球場，與羅德隊進行二連戰，王柏融上一次在主場對羅德三場比賽、共10打數，僅敲出一支安打，對戰打擊率1成是所有球隊最低，就看能否扳回一城。

王柏融火腿
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

中職／獅連10場開轟 追平隊史紀錄

2019-04-19 00:13

中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探

2019-04-19 00:10

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

中職／陳傑憲跑出內野安打 完成生涯400安里程碑

2019-04-18 19:46

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

專利師公會調查 八成職棒球員不熟悉「運動IP」

2019-04-18 16:00

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

中職／教練團亮相 葉君璋：3年內進季後賽

2019-04-17 23:51

中職／開轟數追上朱育賢 蘇智傑：目標全壘打王

2019-04-17 23:49

中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝

2019-04-17 22:49

中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21

中職／打職棒竟領到遣散費？黃煚隆20年前拿過

2019-04-17 15:18

中職／張泰山回歸：沒有味全龍聯盟像少了翅膀

2019-04-17 10:20

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融雙安送勝打助隊止敗 打擊率升三成

2019-04-18 20:13

日職／王柏融扛三棒太強 兩場6安居全隊打擊王

2019-04-18 20:30

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

NBA／布萊恩監製節目 大讚雷納德急停跳投

2019-04-18 14:51

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

NBA／自己外最佳五射手 艾倫榜單中沒有湯普森

2019-04-19 08:06

JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗

2019-04-18 21:08

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29

日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

MiLB／林子偉扮英雄 敲逆轉二壘安打

2019-04-18 12:01

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14

春季聯賽／廖敏雄提醒球員 想想王柏融打球精神

2019-04-18 15:14

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

MLB／兩年10.3億元 全壘打王戴維斯留在運動家

2019-04-19 07:27

MLB／勇士終結者整季報銷 球迷盼金布洛爾回鍋

2019-04-18 18:18

JHBL／比賽遇強震 自強國中很淡定

2019-04-18 15:47

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

日職／王柏融雙安 火腿逃過橫掃

2019-04-19 00:20

MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

2019-04-18 10:39

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-18 10:30

NBA／季後賽口水戰 西蒙斯遭籃網球員嗆「普通」

2019-04-18 18:47

春季聯賽／看到葉總在看台 鄭浩均：最大目標旅外

2019-04-18 19:55

中職／想挑即戰力 味全龍葉總當球探

2019-04-19 00:10

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

NBA／膝傷影響G3休兵 安比德：相信過程

2019-04-19 08:59

大聯盟開季全壘打爆量 可望打破2017年紀錄

2019-04-19 07:00

NBA／哈登大三元 火箭續升空

2019-04-18 23:53

JHBL／15連勝到手 神岡目標全勝封王

2019-04-18 22:32

MLB／卡拉斯科賞12K 水手斷開季連20場開轟紀錄

2019-04-18 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top