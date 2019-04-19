日職／4數據排全隊第一 王柏融：漸習慣新環境

2019-04-19 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王柏融漸適應環境。 擷圖自比賽畫面 分享 facebook 歐力士先發投手山本由伸昨晚開賽連續解決10人次，直到四局上先被大田泰示敲出安打，隨後王柏融敲出左外野深遠二壘安打，打下全隊第一分，火腿隊就此領先到最後，以7：3擊敗歐力士，王柏融表示，要從王牌投手手中敲出安打不容易，很開心能夠為球隊有所貢獻。

山本由伸賽前防禦率0.53排名太平洋聯盟第二，僅次於火腿隊有原航平的0.41，不過先被王柏融敲出帶有打點的安打，加上中田翔、横尾俊建也在六局上敲出安打，再失三分，山本由伸總計六局失四分退場，防禦率也上升到1.96，掉到第五名。

加上六局的一壘安打，王柏融昨晚兩支安打都對山本由伸敲出，他表示：「對王牌投手要敲出一支安打都不容易，很開心能在關鍵時刻打出來。」王柏融連續兩天單場至少兩安，本季則是第六次，打擊率上升到3成04，長打率4成20，兩項數據獨居全隊第一，21支安打、12分打點則並列第一。

王柏融從4月17日調到第三棒後，九打數敲出六安打、四打點，打擊狀況火燙，不過跟過去在中職猿隊習慣的棒次相比，洋聯球隊對戰完一輪的經驗值更加寶貴，王柏融表示：「面對新的球場、新的投手，已經漸漸習慣了。」

火腿隊今天休兵一天，明起將做客千葉海洋球場，與羅德隊進行二連戰，王柏融上一次在主場對羅德三場比賽、共10打數，僅敲出一支安打，對戰打擊率1成是所有球隊最低，就看能否扳回一城。