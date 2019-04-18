中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



Lamigo桃猿陳俊秀。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今晚在台南主場迎戰Lamigo桃猿隊，兩隊砲火互射，共擊出23支安打；猿隊陳俊秀9局上擊出突破僵局的陽春砲，率隊9：8獲勝，中止2連敗，獅隊中斷3連勝，兩隊纏鬥4小時27分，打出本季最長比賽時間（9局無中斷）紀錄。

此戰2局下，獅隊靠5支安打、1次保送及高飛犧牲打先拿4分，3局上猿隊也打出4分大局，藍寅倫擊出兩分砲；5局打完，兩隊6：6平手。

獅隊在6局下、1人出局後，靠江亮緯、黃恩賜、陳傑憲安打，攻進超前兩分。猿隊7局先追1分，8局上再以保送、犧牲觸擊及藍寅倫安打扳平比數。

9局上，獅隊守護神陳韻文登板，1人出局後遭陳俊秀砲轟，中斷跨季連續15. 2局無失分（2018年9月20日起）紀錄，同時中斷對戰猿隊跨季連續16.1局無失分（2018年6月1日起）紀錄。、

此戰兩隊互有往來，出現不少紀錄；獅隊陳重羽4局下擊出兩分砲，獅隊連10場比賽擊出全壘打，追平隊史紀錄，前兩次分別是2007年07月15日到8月3日、2015年9月1到13日。

猿隊藍寅倫轟出雙響砲，連8場比賽擊出安打，也是生涯第3次單場兩支以上全壘打，隊友郭嚴文也有連續7場比賽擊出安打的好表現。

猿隊先發投手王溢正完成700局投球紀錄，是中職史上第29人、本土第21人，但他在2局下對江亮緯投出保送，中止連續8局數無四死球、連36打席無四死球紀錄，4局被陳重羽轟出全壘打，則是個人連5戰（跨季）挨轟。

猿隊中繼投手黃子鵬投兩局、無安打、無失分，拿到個人本季首勝，跨季連續19. 1局無失分（2018年9月25日起）、對戰獅隊連續13. 2局無失分（2018年8月16日起）。

中職本季最長比賽時間（9局無中斷）原是4小時16分，對戰組合也是猿獅戰在台南。