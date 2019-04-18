親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑
運動筆記跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節2-跑步的基本概念跑步傳奇人物-何信言老師的跑步小細節:什麼是養睡?
健行筆記夢幻行程-中央尖接死亡稜線縱走北二段【Tw】四獸山｜虎山、豹山、獅山、象山半日輕鬆全攻頂
NBA賽事精華- 火箭 vs. 爵士 (4月18日)今日五大好球 (4月18日)

中職／猿獅鏖戰4小時27分 打出本季最長比賽時間

2019-04-18 23:14聯合報 記者婁靖平╱即時報導

Lamigo桃猿陳俊秀。 報系資料照
Lamigo桃猿陳俊秀。 報系資料照
分享
統一獅隊今晚在台南主場迎戰Lamigo桃猿隊，兩隊砲火互射，共擊出23支安打；猿隊陳俊秀9局上擊出突破僵局的陽春砲，率隊9：8獲勝，中止2連敗，獅隊中斷3連勝，兩隊纏鬥4小時27分，打出本季最長比賽時間（9局無中斷）紀錄。

此戰2局下，獅隊靠5支安打、1次保送及高飛犧牲打先拿4分，3局上猿隊也打出4分大局，藍寅倫擊出兩分砲；5局打完，兩隊6：6平手。

獅隊在6局下、1人出局後，靠江亮緯、黃恩賜、陳傑憲安打，攻進超前兩分。猿隊7局先追1分，8局上再以保送、犧牲觸擊及藍寅倫安打扳平比數。

9局上，獅隊守護神陳韻文登板，1人出局後遭陳俊秀砲轟，中斷跨季連續15. 2局無失分（2018年9月20日起）紀錄，同時中斷對戰猿隊跨季連續16.1局無失分（2018年6月1日起）紀錄。、

此戰兩隊互有往來，出現不少紀錄；獅隊陳重羽4局下擊出兩分砲，獅隊連10場比賽擊出全壘打，追平隊史紀錄，前兩次分別是2007年07月15日到8月3日、2015年9月1到13日。

猿隊藍寅倫轟出雙響砲，連8場比賽擊出安打，也是生涯第3次單場兩支以上全壘打，隊友郭嚴文也有連續7場比賽擊出安打的好表現。

猿隊先發投手王溢正完成700局投球紀錄，是中職史上第29人、本土第21人，但他在2局下對江亮緯投出保送，中止連續8局數無四死球、連36打席無四死球紀錄，4局被陳重羽轟出全壘打，則是個人連5戰（跨季）挨轟。

猿隊中繼投手黃子鵬投兩局、無安打、無失分，拿到個人本季首勝，跨季連續19. 1局無失分（2018年9月25日起）、對戰獅隊連續13. 2局無失分（2018年8月16日起）。

中職本季最長比賽時間（9局無中斷）原是4小時16分，對戰組合也是猿獅戰在台南。

藍寅倫
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

中職／薪資仲裁還在走 下周起召開聽證會

2019-04-18 16:52

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

中職／陳傑憲跑出內野安打 完成生涯400安里程碑

2019-04-18 19:46

專利師公會調查 八成職棒球員不熟悉「運動IP」

2019-04-18 16:00

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

中職／教練團亮相 葉君璋：3年內進季後賽

2019-04-17 23:51

中職／開轟數追上朱育賢 蘇智傑：目標全壘打王

2019-04-17 23:49

中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝

2019-04-17 22:49

中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21

中職／打職棒竟領到遣散費？黃煚隆20年前拿過

2019-04-17 15:18

中職／張泰山回歸：沒有味全龍聯盟像少了翅膀

2019-04-17 10:20

中職／葉君璋上位味全龍教頭：第3年打季後賽

2019-04-17 09:47

中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

2019-04-17 08:05

中職／味全龍教練團 在臉書粉專亮相

2019-04-17 00:24

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融雙安送勝打助隊止敗 打擊率升三成

2019-04-18 20:13

NBA／卡珍斯季後賽報銷？柯爾：很難回歸了

2019-04-18 07:53

NBA／安比德道歉方式引風波 籃網諸將忿忿不平

2019-04-18 16:30

日職／王柏融扛三棒太強 兩場6安居全隊打擊王

2019-04-18 20:30

日職／開轟比愛心 王柏融：因為隊友都在做

2019-04-18 07:53

NBA／布萊恩監製節目 大讚雷納德急停跳投

2019-04-18 14:51

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

2019-04-18 07:00

NBA／哈登大三元領軍 火箭連兩戰大勝爵士

2019-04-18 12:03

NBA／貝佛利防KD 柯爾：希望他出手20或30次

2019-04-18 16:30

NBA／哈登「抖肩」羞辱爵士 最後是籃框懲罰他

2019-04-18 16:02

NBA／泰托姆三分彈退溜馬 綠衫軍系列賽2連勝

2019-04-18 09:45

NBA／厄文主場全能秀 皮爾斯後第一人

2019-04-18 17:13

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

季後賽初體驗 林書豪努力自我解放

2019-04-17 11:50

MLB／百轟就是逆轉滿貫 賈納助洋基橫掃紅襪

2019-04-18 11:11

日職／個人煙火秀！王柏融生涯首轟出爐

2019-04-17 23:47

NBA／奇兵懷特打出身價 波總：成長幅度像搭火箭

2019-04-18 11:41

NBA／去年暴扣詹皇 泰托姆再戰季後賽又有佳作

2019-04-18 16:18

NBA／依然無懸念 公鹿三星合攻77分輕取活塞

2019-04-18 10:38

MLB／上帝託夢要他復出 贊布拉諾拚返大聯盟

2019-04-18 07:54

MiLB／延續旅美生涯 曾仁和與遊騎兵簽小聯盟約

2019-04-18 06:46

NBA／火箭後勢看漲 總管：我們感覺比上季更優秀

2019-04-18 12:29

MLB／安德森開轟甩棒 引爆白襪、皇家板凳清空

2019-04-18 08:14

中職／葉君璋現身天母球場 緊盯國體大鄭浩均

2019-04-18 16:00

JHBL／跳高金牌到籃球冠軍教練 周俊雄黑馬故事

2019-04-18 18:08

MiLB／林子偉扮英雄 敲逆轉二壘安打

2019-04-18 12:01

JHBL／1分逆轉勝 溪湖賞金華決賽首敗

2019-04-18 21:08

NBA／詹姆斯第四度入選 時代百大唯一籃球員

2019-04-18 08:15

MLB／派卓亞左膝傷退 林子偉又現大聯盟升機

2019-04-18 08:55

中職／猿隊找新洋砲 荷籍柏納帝那抵台報到

2019-04-18 13:36

中職／選秀評估選20輪以上 葉君璋：要找即戰力

2019-04-18 20:23

NBA／球員選項執行與否？成休賽季另類焦點

2019-04-18 16:00

JHBL／比賽遇強震 自強國中很淡定

2019-04-18 15:47

MLB／一壘小飛球出局多難？瓦托等了近7千打席

2019-04-18 10:02

春季聯賽／廖敏雄提醒球員 想想王柏融打球精神

2019-04-18 15:14

MLB／10隊在羅賓森日休兵 普萊斯砲轟大聯盟

2019-04-18 10:39

MLB／勇士終結者整季報銷 球迷盼金布洛爾回鍋

2019-04-18 18:18

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-18 10:30

中職／教練團亮相 葉君璋：3年內進季後賽

2019-04-17 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top