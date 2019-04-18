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謝國城少棒／蔡明佑等3小將開轟 台中市挺進4強

2019-04-18 14:03聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

落入敗部的台中市（大仁國小）、高雄市（中正國小）今天爭取謝國城盃少棒賽4強門票，台中市在2局下靠2發全壘打在內的猛烈攻勢，單局灌進8分，提前在5局以15：5搶下勝利，在A組敗部出線，挺進4強，明天將與桃園市（仁善國小）爭取冠軍戰門票。

台中市昨天挨5轟後敗給台東縣，落入敗部，今天對高雄市出氣，陳楷升在首局轟3分砲助球隊打下4：0領先，儘管2局上失掉5分被超前，但2局下打線火力全開，連3棒安打討回領先後，謝鎮安轟出3分砲，蔡明佑再「背靠背」補上一轟，單局打了14人次搶下8分奠定勝基。

台中市在謝國城盃首戰就以7：2把高雄市打入敗部，這次再碰頭又取勝淘汰對手，總教練劉睿成說：「第一場比賽贏過他們，對他們的投手滿了解的，昨天有跟球員說，要設定喜歡的球攻擊，他們有確實做到。」

吳承皓先發4局失5分（1分自責分），前富邦悍將隊投手教練郭勇志之子郭宸安後援1局無失分；打線則是揮出24支安打，包括陳楷升、謝鎮安及蔡明佑的3發全壘打。

蔡明佑為前統一獅隊球員蔡青峰之子，他透露：「原本自己是踢足球的，但後來不想踢了，5年級的寒假爸爸帶我來加入棒球隊。」目前6年級的他笑說，打棒球比踢足球好玩，未來希望能和爸爸一樣打進職棒。

儘管加入球隊的時間不長，蔡明佑在打擊、守備都有好表現，今天的這一發全壘打也是他在謝國城盃的首轟，他說：「從一開始就想要打（全壘打），因為想要幫球隊拿分數。」

台中市蔡明佑開轟。記者葉姵妤／攝影
台中市蔡明佑開轟。記者葉姵妤／攝影
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