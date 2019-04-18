日職／開轟比愛心 王柏融：因為隊友都在做

2019-04-18 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



「大王」王柏融在日職生涯的第17場比賽、第71打席，終於等到首轟出爐，回到休息區後，多位隊友都在頭頂上比出愛心手勢歡迎他，引起日本媒體好奇，但就連王柏融也沒有解答，「因為隊友都在比這個手勢，我只是跟著做而已。」

火腿昨天以4：6不敵歐力士，但王柏融首度回到在中職效力猿隊時期最熟悉的第三棒，就繳出赴日以來最亮眼的一戰，四打數敲出四安打，包括第七局以兩分砲為日職生涯全壘打數開張，他自己都說是「等待已久的一支全壘打」。

王柏融不認為棒次調整對自己有什麼影響，「打第幾棒都一樣，就是照自己的節奏去打。」但他也說敲全壘打的心情真的很開心，「因為很久沒敲全壘打了。」

作為洋砲赴日挑戰，王柏融的砲管熄火前16場比賽，各界都在關注他的首轟何時出爐，終於用球棒做出解答，王柏融賽後也如釋重負，但也說對球隊沒能贏球覺得很可惜；倒是監督栗山英樹直說一點都不擔心王柏融的打擊問題，認為王柏融此役的爆發，應該是身體的疲勞感消失了。

有趣的是，王柏融開轟後，休息室裡的隊友開心迎接，包括西川遙輝和石川亮在內，都在頭頂上比出愛心，王柏融跟著比出愛心回應，他笑說：「因為隊友都在比，我就跟著做。」