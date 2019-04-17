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中職／蘇智傑致勝轟 獅隊逆轉收3連勝

2019-04-17 22:49聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

擷圖自統一獅隊官方臉書
擷圖自統一獅隊官方臉書
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統一獅隊今天在台南棒球場出戰Lamigo桃猿隊，落後了5局，先在6局下把比數扳平，再靠蘇智傑在7局下轟超前陽春砲，一棒定江山，終場獅隊以8：6逆轉勝出，收下3連勝。

Lamigo桃猿隊一開賽就砲聲隆隆，陳晨威一上場就砲轟江辰晏，生涯首轟就是首局首打席全壘打，成為中職史上第13人，2出局後林泓育補上一發全壘打，猿隊先取得2：0領先。2局上陳晨威再掃出2分打點三壘打，替球隊拉開4：0領先。

獅隊在2局下靠陳鏞基的陽春砲（本季第4轟）追回1分，但3局上林泓育擊出二壘打賺進生涯第700分打點，也替猿隊要回失分。

4局下猿隊先發投手史博威投出2次四壞球保送後因傷退場，獅隊把握換投機會，滿壘時靠林祐樂高飛犧牲打及黃恩賜的安打再追2分。猿隊在6局上靠黃敬瑋的陽春砲（本季首轟）將比數改寫為6：3，但牛棚沒能守住領先。

獅隊在6局下又掀反攻，高國慶高飛犧牲打先送回1分，猿隊換上王躍霖登板後，陳傑憲、郭阜林連續安打都送回分數，一舉將比數扳平。

7局下獅隊蘇智傑率先上場，再從王躍霖手中轟出左外野陽春全壘打（本季第6轟），一棒突破僵局，也打下勝利打點，8局下郭阜林在三壘有人敲出安打追加保險分，再靠守護神陳韻文第9局登板守住勝利，蘇智傑獲選單場MVP。

蘇智傑
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