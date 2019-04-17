中職／悍將破紀錄25安狂電兄弟 索沙暫居三冠王

2019-04-17 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



林哲瑄。 擷圖自富邦悍將棒球隊臉書粉絲團 分享 facebook 富邦悍將隊今天在台中洲際球場打爆中信兄弟隊，全場出現25支安打，寫下隊史單場新高，終場以14：1大勝；悍將洋投索沙先發七局，只被揮出兩支安打、無失分，飆出10次三振追平個人單場紀錄，暫居中職投手三冠王。

悍將過去在義大犀牛隊時期，曾有4次單場24安紀錄，今天面對兄弟5名投手火力全開，先發九棒都有安打，林益全7打數5安打（追平個人單場最多安），包括本季首轟，攻下3分打點，林哲瑄、李宗賢都有4支安打，林威廷、林宥穎各3安，除了二局上未得分，其餘八局都開張。

索沙開賽連續解決13名打者，5局下一出局後才被兄弟洋砲里迪揮出內野安打，兩出局後再被彭政閔安打，兄弟打線毫無能力破蛋，陳子豪連三打數三振最慘。

兄弟全場只有三支安打，九局下兩出局後，詹子賢從悍將第三任投手羅嘉仁的手中揮出陽春砲，本季第三轟出爐，球隊逃過遭完封的命運。

索沙3月24日來台初登板，對統一獅之戰飆出10K，投八局只失一分吞敗，接下來四場先發投出三連勝，本季出賽五場合計37局只失5分，單場最多只失兩分，每場都是優質先發，成為全聯盟最強勢的投手。

索沙目前三勝（和潘威倫並列最多）、防禦率1.22、奪三振41次都在全聯盟名列第一。