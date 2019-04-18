中職／味全教練團就位 找尋球員行動該開始了！

頂新味全龍隊終於開始有了草創的雛型，除了科技產業出身的吳德威出任領隊外，前龍隊領隊任中傑擔任顧問，前球員葉君璋、張泰山及黃煚隆，分別擔任總教練、打擊教練及守備教練。原與富邦悍將有合約關係的葉君璋，確認被挖角買斷合約，正式重披味全球衣，成為頂新的首位總教練。

味全龍的回歸之路踏出第一步，領隊與教練已經就定位。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在聯盟公告擴編球隊規定前，每當討論增隊議題時，總是有新聞指出有球團持保留的態度，最主要就是怕影響到原有球隊權益。雖然許多潛伏已久的龍迷對於三位教練回到味全樂觀其成，富邦球團也沒有阻擋葉君璋的合約買斷，不過起手式就以挖角登場，恐怕當時某些球團的疑慮，現在看來確實權益會受到一些影響。

富邦球團在大環境成長考量下，決定同意放人，頂新味全龍獲得一位有經驗，亦可以帶來人氣的總教練。最重要的是，葉君璋是一位對於球隊有長遠規劃能力的總教練，2016年在義大球團幾乎不插手干預球隊運作的情況下，他就帶隊逆勢拿下總冠軍。

富邦領隊蔡承儒曾是龍迷，雖然葉君璋被挖角，以後也不能再用龍隊的紅色意象做宣傳，他仍大開方便之門讓味全可以順利運作。 聯合報系資料照片 分享 facebook

葉君璋已經對球隊戰力開始佈局，預計透過近兩年的戰力外名單、季中選秀會及擴編選秀會，明年在二軍賽事可以補足35到40名球員，目前確認投手就至少18名。而且教練團部分考慮引進外籍教練，規劃投手教練會有2至3人，或許會吸引對於職棒仍有夢想的戰力外球員，期待進來改造再生。

2017、2018年總共超過40位球員被宣告戰力外，其中有5位轉隊成功，2位轉隊擔任教練或行政職。仍有約30餘位球員可以讓頂新味全選擇，而且有將近一半的14名球員來自於葉總熟悉的富邦，包含他任內選入的陳泓亦、劉家愷、吳睿勝、潘庭豐，還有他在義大時期再生工廠的代表作郭勝安，都是他可以審慎考慮的球員。

葉君璋曾經拉過郭勝安一把，這次又有外籍教練助陣，或許可以再給他一次機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在味全龍最需要的投手部份，去年底被釋出的二軍中繼王陳敏賜、救援王游宗儒、曾是猿隊重要左投中繼的鄭承浩，是應該可以考慮網羅的人選。一度棄投從打的陳敏賜，曾在2016年拿下二軍全壘打王，後來回到投手丘改善控球問題，大展三振身手，拿下2018年二軍中繼王。游宗儒雖然在一軍表現不理想，但他在二軍表現還算穩定，拿下救援王。他們是猿隊教練團認為農場育才有效的案例，值得再獲得職棒機會。

球隊要穩定，老將坐鎮不能少，這幾年釋出名單包含陽建福、吳宗峻、鄭達鴻都還有職棒夢，很巧的是都是葉君璋的前隊友。2017年時任富邦總教練的葉君璋，就想網羅阿福入隊，但他的年紀恐怕不能再等龍隊到後年。吳宗峻應當是可以考慮的人選，他還具有長打能力。鄭達鴻則是一位經驗豐富的捕手，可以幫助未來成軍的年輕投手群。頂新可以試著找這幾位老將入隊，先行製造話題吸引球迷入場，以前是龍隊球員在牛隊，被戲稱「新龍牛」，現在換牛隊球員重現龍隊。

頂新味全龍應該會是由許多年輕球員組成，或許可以找具有職棒經驗的吳宗峻傳承，也能有些火力支援。 聯合報系資料照片 分享 facebook

至於擴編選秀會，目前並不確定各隊會如何挑選保留球員。不過像是在一軍苦無機會的岳東華、林王啟瑋、楊岱均、張閔勳、陳重廷、吳國豪等年輕好手，或是值得有更多一軍先發的許基宏、曾陶鎔、梁家榮、鄧志偉、林威廷、高孝儀等，都會是頂新味全球團可以嘗試去運作探詢，增加可用之兵的機會。

目前除了三位將領外，頂新味全還沒有一兵一卒，要擴編到35人還有很長遠的路要走。許多戰力外球員都還在等機會，此時開始物色並測試球員，讓他們早點進入狀況調整。另一方面也要觀察潛伏二軍的好手，在擴編時網羅或交易入隊。做好充足的準備，才能在後年再現龍魂。