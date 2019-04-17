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中職／葉君璋上位味全龍教頭：一軍第3年打季後賽

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中職／葉君璋上位味全龍教頭：第3年打季後賽

2019-04-17 09:47聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

魏應充（中）正式宣布吳德威（右）、葉君璋分別接任味全龍領隊和總教練。圖／頂新集團...
魏應充（中）正式宣布吳德威（右）、葉君璋分別接任味全龍領隊和總教練。圖／頂新集團提供
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頂新集團今天早上9時在臉書粉絲團公布味全龍復活後第一波人事命令，不出所料，由葉君璋接下總教練一職，過去同為味全龍球員的張泰山和黃煚隆，則分別擔任打擊教練和守備教練，「三董」魏應充也特別感謝徐生明遺孀「師母」謝榮瑤是味全龍復出的最大功臣，期待「老幹新枝」的新一代味全龍給外界耳目一新的感受。

魏應充親自在影片上向外界介紹味全龍新的管理層，除了教練團葉君璋、張泰山和黃煚隆一同現身外，新領隊吳德威也首度露面，他說棒球是他的夢想，謝謝魏董成全他實現夢想同時，也感激富邦集團割愛葉君璋總教練。

魏應充表示，會請來葉君璋當總教練，除了因為他的背景和資歷符合外，也看中他有上進心，自費去美國學習五年的棒球新知；葉君璋則是回應，「到現在我還是覺得很不可思議，感謝董事長給我機會，成為味全龍復活的一份子。」

魏應充（中）感謝師母謝榮瑤（左）出席見證。圖／頂新集團提供
魏應充（中）感謝師母謝榮瑤（左）出席見證。圖／頂新集團提供
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葉君璋表示，會運用過去經驗把味全龍帶到更好的地方，「目前對球隊有5年計畫，今年到明年會盡量接觸世界所有棒球強的國家，去努力學習，帶回經驗融入這球隊裡面。希望球隊在一軍的第三年能打進季後賽，最重要的是希望這支球隊能朝向世界的球隊。」

師母謝榮瑤以見證嘉賓的身分一同出席，她發言時一時激動哽咽，談及過去曾和徐生明總教練深聊過，如果有一天味全龍重組，徐總也會支持，原因是要給基層和偏鄉的孩子更多機會。另外，她也說到，「龍族一直沒有散掉，這些龍魂的球迷朋友是最團結的一群，要好好跟他們做好聯繫，做好情感交流，他們也在監督我們的新球隊，我們是真的有心要把球隊做的比外界想像得更好。」

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