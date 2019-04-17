中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

2019-04-17 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ╱即時報導



今天上午9時味全龍將在臉書粉絲團正式公布教練團名單，包括總教練葉君璋、打擊教練張泰山和守備教練黃煚隆都會在影片中露面，葉君璋的前東家富邦悍將在一早就發布聲明稿， 以「感謝和祝福， 悍將與葉君璋提前終止合約，期盼幫助職棒整體正向發展」為題，祝福葉君璋轉戰味全龍。

聲明稿全文如下：富邦悍將自2016年起加入中華職棒，即延聘前義大犀牛總教練葉君璋，擔任悍將隊史首位總教練，借重其歷任美職、中職與兩屆經典賽中華隊教練之豐富經驗，為球隊建立重要基礎，帶來許多新觀念，並幫助球員成長提升。葉總教練二年多來率領悍將球員於職棒場上奮戰不懈，為球隊拿下一場又一場的勝利，富邦悍將非常肯定與感謝葉總教練的付出與貢獻。

然而，基於台灣職棒整體環境發展所需，富邦悍將球團經過長時間思考，考量葉總教練具備豐富經驗，能夠為第五隊組隊帶來穩定的起步，球團亦尊重葉總教練接受全新挑戰的個人意願，決定提前終止雙方合約關係。

富邦悍將領隊蔡承儒表示：「葉君璋總教練對富邦悍將來說是相當重要的人才，惟考量職棒整體環境需求，也尊重其個人意願，而忍痛提前終止合約。我們衷心希望，葉總教練的加入能夠為第五隊的籌組帶來穩定的力量，更期盼第五隊的完整建立，將有助於台灣職棒的正向發展，進而吸引更多隊伍與資源投入，和富邦一起為台灣職棒環境的整體進步而努力。」