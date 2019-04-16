日職／萊德滿貫砲擊垮軟銀 8轟紀錄超過火腿全隊

2019-04-16 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



擷圖自羅德隊官方推特 分享 facebook 日職羅德隊洋砲萊德（Brandon Laird）今天對軟銀之戰3局下，從軟銀先發投手東浜巨的手中轟出滿貫砲，本季第八轟出爐，不但在太平洋聯盟排名第一，也是日職最多轟打者，羅德終場6：0獲勝，終止四連敗。

萊德原本效力日本火腿隊，過去四季累積131轟，單季至少都有26轟以上，今年未獲續約，改披羅德球衣，開季前15戰有8支全壘打，比火腿全隊6轟紀錄還多兩支。

火腿隊長中田翔目前兩轟是全隊最多，大田泰示、西川遙輝、鶴岡慎也、渡邊諒各有一轟，王柏融還未有全壘打紀錄。

羅德先發投手涌井秀章今天獨撐9局，只被揮出兩支安打，飆出7次三振，投114球演出無四死球完封勝紀錄，本季首勝開張。