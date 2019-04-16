日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



陽岱鋼擊出本季首轟。 擷圖自巨人隊官方推特 分享 facebook 日職巨人隊今天移師鹿兒島，對廣島隊進行二連戰首戰，旅日老將陽岱鋼7局下面對廣島第四任投手矢崎拓也，轟出右外野陽春砲，本季首轟出爐，也是生涯第101支全壘打。

陽岱鋼前三次打擊掛零，吞下兩次三振，7局下把握機會開轟，也是近6戰第二支安打，攻下本季第二分打點，打擊率從2成26升至2成29。