日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐
日職巨人隊今天移師鹿兒島，對廣島隊進行二連戰首戰，旅日老將陽岱鋼7局下面對廣島第四任投手矢崎拓也，轟出右外野陽春砲，本季首轟出爐，也是生涯第101支全壘打。
陽岱鋼前三次打擊掛零，吞下兩次三振，7局下把握機會開轟，也是近6戰第二支安打，攻下本季第二分打點，打擊率從2成26升至2成29。
【プロ野球2019 #巨人 対 #広島】— 日テレ Fun!BASEBALL!! (@ntv_baseball) April 16, 2019
7回裏 #陽岱鋼 選手の今シーズン第1号ホームランが #鹿児島 で生まれました！巨人8-2とリードを広げます！
ただいまBS日テレにて生中継！🏟
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【一軍】#広島東洋カープ 戦— 読売ジャイアンツ（Giants） (@TokyoGiants) April 16, 2019
巨人 8－2 広島#山口俊 投手は粘り強い投球で、七回2失点の好投👍
七回の攻撃、#岡本和真 選手の3試合連続本塁打、#陽岱鋼 選手の今季初本塁打で追加点を奪う‼️‼️💪#巨人 #ジャイアンツ #giants #和と動 #鹿児島 #鴨池野球場 pic.twitter.com/1FdhUfsZJh
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