中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



葉君璋、黃煚隆、張泰山三人過去在中職資歷豐富，光是奪冠次數相加就有18次。 分享 facebook

味全龍隊邀請擁有「老龍」血統的葉君璋、黃煚隆、張泰山擔任教練，預定本月向中職遞交加盟企畫書，6月底參加年度選秀會，正式展開尋找球員的工作；這三人過去在中職資歷豐富，光是奪冠次數相加就有18次，就看未來如何打造全新隊型，利用最短時間展現競爭力，帶給球迷耳目一新的感覺。

頂新集團決定重返中職之初，就想找回1999年龍隊解散時，還在隊上的成員擔任教練，葉君璋、黃煚隆、張泰山都符合條件；三人1996到99年同隊期間，連續四年打進總冠軍賽，除了96年不敵統一獅隊，接下來三年分別擊敗時報鷹、興農牛、和信鯨隊，成為中職史上第二支完成三連霸的球隊（兄弟象隊1992到94年封王）。

張泰山生涯20年奪下七次總冠軍，除了97到99年和葉君璋、黃煚隆共享榮耀，2000年和葉君璋轉到牛隊後，04、05年再嘗封王滋味，11年改披獅隊球衣，同一年和13年又奪冠。

葉君璋球員時期六座總冠軍紀錄，前五次和張泰山同隊，2010年轉到象隊奪下第六冠，還是擊敗張泰山所屬的牛隊；值得一提的是，葉君璋2016年領軍義大犀牛隊，以總教練身分追加一次封王紀錄。

黃煚隆是龍隊創隊元老，中職元年（1990年）就奪下總冠軍，97到99年再拿三次，99年更獲總冠軍賽MVP。