中職／味全龍重大宣布 16日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



截圖自味全龍官方粉絲團 分享 facebook

味全龍真的回來了！頂新集團先前預告，將在「三董」魏應充的臉書粉絲團宣告進一步消息，最新的貼文則預告，將在明天早上9點，正式公開領隊、總教練和教練人選。

另外，頂新集團成立新的臉書粉絲團「味全龍隊」，上面同步向外界預告，明天早上9點在網路上宣布最新人事，包含領隊、總教練和教練團，寫道，「味全龍的回歸感謝大家的牽成，讓我們一起挺味全龍」。

雖然頂新集團尚未正式公開，根據外界目前掌握的名單，領隊將是科技界出身的吳德威，總教練葉君璋、守備教練黃煚隆和打擊教練張泰山都是以前味全龍的成員。