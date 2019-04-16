中職／20年前龍隊最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



黃煚隆當年以36歲高齡成為台灣大聯盟（TML）選秀狀元，寫下罕見紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

味全龍隊重返中職，球員時期擁有「拼命三郎」封號的黃煚隆，確定回到老東家擔任守備教練；龍隊20年前宣布解散時，黃煚隆是隊上最高薪球員，這支中職元老球隊走入歷史後，隔年他以36歲高齡成為台灣大聯盟（TML）選秀狀元，寫下罕見紀錄。

龍隊首波教練團3人，總教練葉君璋、打擊教練張泰山1996年同梯展開中職生涯，在此之前，黃煚隆已在龍隊6個球季，也是創隊元老。

龍隊1990年成為中職史上首支奪下總冠軍的球隊，97到99年完成三連霸後消失，黃煚隆擁有四次封王紀錄，99年月薪33萬元是隊上「一哥」，不料球季結束後就失業。

當時龍隊總教練徐生明轉任台灣大聯盟雷公隊總教練，投手教練劉志昇也過去，2000年季前新人選秀會，雷公隊決定挑選已有10年職棒資歷的黃煚隆，成為選秀狀元，同樣因為三商虎隊解散轉戰台灣大聯盟的陳該發，被勇士隊選中成為榜眼。

黃煚隆以月薪26萬加盟雷公，也是當年「新人」最高身價，陳該發23萬居次，但兩人都沒有簽約金。

龍隊1999年解散時，有些球員被興農牛隊接收，葉君璋、張泰山、陳金茂、陳炳男都是例子；至於參加台灣大聯盟選秀會的球員，雷公隊在前三輪挑選黃煚隆、李逸楠、盧詩清，都是前龍隊球員，不難看出球團高層的用意，教練、球員都有「龍魂」的味道。

黃煚隆在雷公待了一年後，結束職棒球員生涯11年，轉任教練至今，曾經代理中信鯨、義大犀牛隊總教練職務。