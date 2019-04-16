中職／當年「特考」進龍隊 葉君璋被評個性太靜

2019-04-16 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職從1994年起採行特考制度，96年開放為每隊兩人，葉君璋就是以這種方式展開職棒生涯，並非透過年度選秀。 聯合報系資料照 分享 facebook

味全龍隊重返中職，隊史首位總教練葉君璋昨天報到，為球團錄製宣傳影片，預定明天對外公布內容；很難想像，這位在國家隊、中職身經百戰的老將，1996年以「特考」方式加盟龍隊時，一度被隊上當家捕手陳金茂評為「個性太靜」。

中職草創期和中華棒協因為「23歲以下球員不得打職棒」的規定，一再發生爭執，雙方經過協調後，達成每年每隊一名業餘球員加盟職棒的共識，中職也從1994年起採行特考制度，96年開放為每隊兩人，葉君璋就是以這種方式展開職棒生涯，並非透過年度選秀。

葉君璋加盟龍隊後，因為手肘開刀進行復健，總教練徐生明減少他的春訓份量，生涯首戰也延到96年4月8日才展開；這位23歲新人捕手首次打木棒的感覺是「學問很大」，認為隊上強打很多，自己還是職棒新兵，要學習的東西很多，期待兩年內繳出像樣的成績單。

葉君璋23年前披上龍隊球衣時，隊上已有兩名捕手陳金茂、陳俊和；當時個性活潑、很愛耍寶的重砲型捕手陳金茂，時常抽空指導葉君璋，對他的評價是體型、條件不錯，但個性太靜，活潑一些會更有幫助。

龍隊1999年解散後，陳金茂、葉君璋一起跳槽興農牛隊，延續中職球員生涯；誰也沒想到，龍隊今年確定復活，以新軍姿態重返職棒，當年的菜鳥捕手繞了一大圈變成總教練。