親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

運動筆記2019坪林山水嘉年華/最厭世的第七場半馬【賽事】2019 The North Face 100 點將錄，誰與爭鋒？
健行筆記❤ 2019探訪合歡山上的杜鵑窩--小奇萊步道0.7K拍照趣【台東 | 轆轆溫泉】台東溫泉秘境 - 轆轆溫泉
NBA焦點球員- James Harden (4月15日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (4月15日)

日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點出兩關鍵

2019-04-16 10:10聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

日職火腿隊今起作客歐力士進行三連戰，台將王柏融近期陷入小低潮，打擊率下降到2成63，出賽15場，首轟尚未出爐，大學恩師、現任文化大學總教練廖敏雄點出兩關鍵，一是日職投手球路多，二是球速比中職快，讓王柏融無法有全力揮擊的餘裕。

雖然正帶隊參加成棒春季聯賽，廖敏雄仍關心子弟兵在日職的表現，也觀察到王柏融正遇到瓶頸，廖敏雄表示：「主要是球路上沒辦法立刻適應，台灣投手面對他會閃，不過日本投手不會，大多數的打席都是球數先處於落後，加上日本投手有很好的指叉球，怕被指叉球騙，揮棒上就比較保守。」

王柏融旅日後，要面對平均大概比台灣快3到5公里的球速，廖敏雄表示：「光是差3公里，對於球種的判斷就需要提前不少，揮棒慢一點就只能敲出一壘安打。」

球路多、球速快讓王柏融沒有太多揮擊空間，廖敏雄觀察，在壘上沒人時，王柏融才會放開來打，擊球距離較深遠，廖敏雄說：「面對日本投手，壓力大概多三成，因為每一個打席都要很專注，頭腦必須一直運轉，在台灣的時候不一定，會讓他有機會選擇想打的球。」

王柏融生涯第二次對戰歐力士，就看全壘打能否開張，洋聯球隊打完一輪，王柏融在第二輪開始或許會開始調整攻擊策略，不過廖敏雄表示：「日本投手頭腦很好，你改，對方也會跟著改變。」

從中職轉戰日職，王柏融在挑戰高一層級的投手難免需要適應期，廖敏雄表示，這將是一道重要關卡，「他能夠撞出來的話，還有機會拿下個人獎項。」

王柏融球速歐力士
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

中職／龍隊首波3教練 先忙選秀

2019-04-16 00:31

中職／倪福德左膝受傷 下二軍休養2到4周

2019-04-15 18:36

中職／黃煚隆重返龍隊 「老婆把我踢出去賺錢」

2019-04-15 16:29

中職／葉君璋向龍隊報到 初步球員名單至少35人

2019-04-15 15:35

12強賽／C組賽程揭曉 李承燁任賽事大使

2019-04-15 14:10

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

中職／陳仕朋首勝+林哲瑄4打點 悍將止5連敗

2019-04-15 00:41

中職／獅靠周日「轟炸基」咬象：其實沒睡飽

2019-04-15 00:10

中職／悍將揮別5連敗 林哲瑄：運氣不好會很急

2019-04-14 19:02

中職／生涯首安出爐 狀元戴培峰說了這句話

2019-04-14 18:37

中職／生涯首勝等了554天 陳仕朋終於釋放壓力

2019-04-14 18:15

影／中職悍將林哲瑄4打點 悍將8：4猿中止5連敗

2019-04-14 17:58

棒球／國中硬式聯賽 新明創20年來首度二連霸

2019-04-14 17:38

中職／官大元生涯首代跑 陳鏞基4支4打退兄弟

2019-04-14 17:36

中職／林哲瑄4打點屠猿 陳仕朋生涯首勝開張

2019-04-14 17:29

中職／申皓瑋開季9打數０安 下二軍找感覺

2019-04-14 17:05

中職／悍將5連敗 教頭陳連宏：就是少了一味

2019-04-14 17:01

圖／中職悍將攻下3分大局 5：2領先猿

2019-04-14 16:00

中職／陳江和第999場出賽在台南 獅隊也驕傲

2019-04-14 10:23

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00
看更多

熱門文章

中職／葉君璋向龍隊報到 初步球員名單至少35人

2019-04-15 15:35

NBA／勇士封裁判界「MVP」 季後賽無緣執法

2019-04-15 12:03

NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

2019-04-15 16:50

中職／黃煚隆重返龍隊 「老婆把我踢出去賺錢」

2019-04-15 16:29

NBA／爵士死守哈登左手無效 丹東尼：擋不住的

2019-04-15 15:25

NBA／湖人尋覓新主帥 傳將面試3位人選

2019-04-15 17:29

NBA／繳20分18籃板洗白 康特在拓荒者重生

2019-04-15 11:37

NBA／哈登全能演出 火箭首戰大勝爵士32分

2019-04-15 12:33

NBA／推倒字母哥被趕出場 佐蒙德不做回應

2019-04-15 15:47

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

NBA／76人首戰爆冷吞敗 巴特勒反向思考

2019-04-15 10:53

爵士防守出奇招效果不彰 火箭鐵網誰來破？

2019-04-15 18:32

NBA／終結季後賽10連敗 里拉德：總算贏球了

2019-04-15 11:34

日職／王柏融已打完洋聯首輪 重返大阪巨蛋再拚

2019-04-15 18:17

NBA／公鹿首戰大勝35分 隊史第3大勝分差紀錄

2019-04-15 13:04

MLB／道奇球探評價林暉盛 直球高於聯盟平均

2019-04-15 16:19

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

MLB／田中挨滿貫砲 洋基開季主場系列賽連敗

2019-04-15 12:23

日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

2019-04-16 07:00

NBA／全美教練協會評選 布丹霍澤獲最佳教頭

2019-04-15 14:05

名人賽／賭伍茲奪冠 美賭徒大賺3704萬台幣

2019-04-15 19:31

抱回第15座大賽冠軍 伍兹經濟學又紅了

2019-04-15 18:20

MLB／馬奎茲無安打沒了 隊友亞瑞納多比他還氣

2019-04-15 11:06

MLB／殷仔再成美媒箭靶：投球感覺較好了

2019-04-16 00:36

名人賽／同是高球失意人 伍茲重生、曾雅妮感動

2019-04-15 14:35

NBA／葛里芬左膝傷 恐無緣首輪系列賽

2019-04-15 16:23

籃球／女籃備戰國際賽開訓 7名旅外球員投入

2019-04-15 16:27

名人賽／挺過背傷、婚外情 伍茲人生逆轉勝

2019-04-15 14:28

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

名人賽／伍茲終結四大賽冠軍荒 重現父子溫馨擁抱

2019-04-15 10:30

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-15 11:58

中職／龍隊首波3教練 先忙選秀

2019-04-16 00:31

MLB／紅襪下放華登 林子偉有望重返大聯盟

2019-04-16 08:25

波士頓馬拉松開跑 肯亞選手秒數險勝

2019-04-16 01:45

春季聯賽／首扛中心棒次 陳建川請教老爸陳連宏

2019-04-15 16:24

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

NBA／雷霆不敵拓荒者 喬治自爆肩傷「不舉」

2019-04-15 18:20

名人賽／伍茲奪冠推特湧祝賀 NIKE立刻推廣告

2019-04-15 18:25

NBA／對手出奇招火箭照升空 哈登：防守是關鍵

2019-04-16 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top