日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點出兩關鍵

2019-04-16 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職火腿隊今起作客歐力士進行三連戰，台將王柏融近期陷入小低潮，打擊率下降到2成63，出賽15場，首轟尚未出爐，大學恩師、現任文化大學總教練廖敏雄點出兩關鍵，一是日職投手球路多，二是球速比中職快，讓王柏融無法有全力揮擊的餘裕。

雖然正帶隊參加成棒春季聯賽，廖敏雄仍關心子弟兵在日職的表現，也觀察到王柏融正遇到瓶頸，廖敏雄表示：「主要是球路上沒辦法立刻適應，台灣投手面對他會閃，不過日本投手不會，大多數的打席都是球數先處於落後，加上日本投手有很好的指叉球，怕被指叉球騙，揮棒上就比較保守。」

王柏融旅日後，要面對平均大概比台灣快3到5公里的球速，廖敏雄表示：「光是差3公里，對於球種的判斷就需要提前不少，揮棒慢一點就只能敲出一壘安打。」

球路多、球速快讓王柏融沒有太多揮擊空間，廖敏雄觀察，在壘上沒人時，王柏融才會放開來打，擊球距離較深遠，廖敏雄說：「面對日本投手，壓力大概多三成，因為每一個打席都要很專注，頭腦必須一直運轉，在台灣的時候不一定，會讓他有機會選擇想打的球。」

王柏融生涯第二次對戰歐力士，就看全壘打能否開張，洋聯球隊打完一輪，王柏融在第二輪開始或許會開始調整攻擊策略，不過廖敏雄表示：「日本投手頭腦很好，你改，對方也會跟著改變。」

從中職轉戰日職，王柏融在挑戰高一層級的投手難免需要適應期，廖敏雄表示，這將是一道重要關卡，「他能夠撞出來的話，還有機會拿下個人獎項。」