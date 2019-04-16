日職／左投復活、洋將落難 開季五大不可思議

各國職棒每年季前都會邀請球評專家來對球隊戰績或個人表現做預測，不過日職開季後卻好像不這麼一回事，呈現出了跟這些預測不太相同的走向，到底開季後有哪些出人意料，不可思議的事情發生呢？

霸主廣島5個系列戰皆居劣勢 獨居央聯墊底

已經在央聯三連霸的廣島，雖然去年季後走了丸佳浩，但整體實力還是被許多人評為A級，有很高的機率能達成四連霸，誰料到開季至今，連續5個系列戰都敗多於勝，目前以4勝11敗獨居央聯墊底，彷彿又回到數年前積弱不振的那支廣島隊。投打皆不振是廣島遭遇到的現況，6名先發輪值中的投手，嚴格來說竟然只有去年沒上過一軍的床田寛樹及勝投王大瀬良大地還算穩定，其餘4人的表現都不理想；打擊的部分更慘，以往強大的得分能力似乎也隨著丸轉隊而消失了，打了15場總得分只有45分，團隊打擊率低到只有2成12，要不墊底也難。廣島憑藉著這群年輕有天賦的球員完成三連霸，但今年這些球員們集體遇到低潮，該是教練團發揮功力的時候了，只怕這波海水退潮，教練團會被發現沒有穿好褲子啊。

不受傷兵困擾 軟銀樂天衝洋聯領先集團

則本昂大、岸孝之接連缺陣，安樂智大(7號)是樂天今年先發投手陣中的一大關鍵。 福耳攝影 分享 facebook

與廣島相同，軟銀也是季前被預測能在洋聯稱霸的球隊，但一開季就遇到主力球員接連受傷的困境，去年傷兵仍有和田毅、岩崎翔、薩法提(Dennis Sarfate)未歸，而上季一軍陣容中有石川柊太、范登賀克(Rick van den Hurk)、明石健志、中村晃、賈西亞(Yurisbel Gracial)、柳田悠岐等人在傷兵名單內，連最近打擊表現優異的福田秀平也在15日因左側腹痛被降到二軍休養，還不只這樣，軟銀的二軍流感大爆發，已有將近10名球員感染，連內野守備教練也無法倖免，不過軟銀板凳實力深厚，目前仍以9勝4敗2和居洋聯龍頭。另外，在兩大王牌先發則本昂大及岸孝之先後受傷的情況下，樂天在開季能以8勝5敗1和暫居洋聯第二，也是令人意外，美馬學、安樂智大、福井優也、辛島航這幾名亟欲復活的投手，是扛起樂天戰績的重要因子。

年輕左投復活 DeNA左投王國再起

DeNA的年輕左投今永昇太今年一開季就交出復活的好表現 福耳攝影 分享 facebook

DeNA近幾年開始打出不錯的戰績，從16年開始連兩季打進季後賽，年輕左投的崛起是一大關鍵，陣中包括石田健大、今永昇太、濵口遥大等人在16、17年球季都有貢獻，不過這幾名左投在上季一起陷入低潮，3人加起來只拿下11勝，整個左投陣只靠學弟東克樹一人獨撐。今年開季今永及濵口展現雪恥的決心，兩人投出與去年不一樣的內容，擔任開幕先發的今永，3場先發防禦率只有1.13，還有2場無失分，拿下2勝1敗；學弟濵口則是兩場15局只丟1分，0.6的防禦率暫居央聯防禦率王，如果兩人能維持這種穩定的狀況，等到石田、東再歸隊，那DeNA將會正式建立起左投先發王國。

弱點被破解？ 洋將表現判若兩人

能在日職這種層級生存下來的洋將，都是有兩把刷子的，不過開季至今，有好幾名過去有實績的洋將，表現卻跟上季判若兩人，廣島的強森(Kris Johnson)就是其中一人，本季先發兩場，分別只投了5局及3局，共丟掉8分自責分吞下1敗，防禦率高達9，隊友巴提斯達(Xavier Batista)的打擊也一樣慘，出賽15場28個打數只有4支安打1分打點，打擊率只有1成43；去年季後從中日轉投阪神的賈西亞(Onelki Garcia)，開始散發出一點薪水小偷的味道了，上季拿到13勝的他，本季先發兩場的內容都是只投4局就丟掉7分，防禦率高達14.63，是至今表現落差最大的洋將；另外，軟銀的戴斯派耶(Alfredo Despaigne)、歐力士的羅梅洛(Stefen Romero)、羅德的波辛格(Mike Bolsinger)及中日的阿夢提(Zoilo Almonte)等人，表現都不若上季，而且差距不小。

大學畢業新人 一軍表現亮眼

樂天去年的第一指名辰己涼介今年在一軍有一定的出賽機會。 福耳攝影 分享 facebook

去年選秀會上，共有6名大學畢業生及1名社會人被以第一指名選進，開季經過兩個星期，有幾名新人已交出不錯表現。軟銀的甲斐野央是當中表現最優異的球員，在日本大學國家代表隊中扛終結者的他，已在一軍中繼出賽7場，投7局只被打出2支安打未失分，同時還有13次奪三振，拿到了1勝7個中繼點，是軟銀的牛棚主力；上茶谷大河是DeNA的去年的第一指名，兩場先發都是優質先發，雖然還沒拿到生涯首勝，但2.77的防禦率已是水準之上；巨人的高橋優貴在4日先發過一場，投6局只丟1分，奪下個人生涯首勝，雖然因輪值關係暫下二軍，但仍是先發第六人的理想人選；而阪神的近本光司，也有2成89打擊率、2轟6打點的成績，已成阪神先發主力，而樂天的辰己涼介也在一軍有一定的出賽機會。