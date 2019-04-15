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中職／黃煚隆重返龍隊 「老婆把我踢出去賺錢」

2019-04-15 16:29聯合報 記者藍宗標╱即時報導

味全龍隊首波教練團出爐，總教練葉君璋、守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山今天正式報到...
味全龍隊首波教練團出爐，總教練葉君璋、守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山今天正式報到 聯合報系資料照
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味全龍隊首波教練團出爐，總教練葉君璋、守備教練黃煚隆、打擊教練張泰山今天正式報到；這3人之中，黃煚隆過去在龍隊資歷最深，完全沒想到球隊解散20年後，還有機會重返老東家，他說：「怎麼知道龍隊還會復活？自己還會被找回去？」

黃煚隆1990年（中職元年）從龍隊起步，擁有「拚命三郎」封號，99年完成隊史首次、也是最後一次三連霸後，隨著這支元老級球隊宣布解散，黯然結束中職球員生涯，他也是隊史最後一位總冠軍賽MVP。

龍隊消失20年後重返中職，黃煚隆最近就被傳言會以「老龍」身分復出，今天確定成真；他表示，龍隊回到中職，對球界是好消息，畢竟職棒只有四隊已經太久了（2009年至今），這對吸引基層球隊的選手是好事。

黃煚隆2015年卸下義大犀牛隊二軍總教練職務後，在北市成棒隊擔任打擊教練，最近則在陽明高中青棒隊指導年輕球員，他笑說：「龍隊和我接觸後，老婆說我好日子過太久了，要把我踢出去賺錢。」

黃煚隆的大兒子在鴻海集團擔任工程師，小兒子在台大念博士學位，他形容自己是「公共財」，不能一輩子被老婆獨占，近幾年在城市隊有較多時間陪她，未來回到龍隊後，要把重點擺在好好訓練選手，讓他們的技能被欣賞。

黃煚隆表示，從棒球人的角度來看，樂見龍隊回到中職，也希望趕快產生第六隊，職棒隊數增加對球迷是福音。

中職味全龍葉君璋
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