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12強賽／C組賽程揭曉 李承燁任賽事大使

2019-04-15 14:10聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

2019年世界棒球12強賽，南韓傳奇球星李承燁擔任C組賽事大使。圖／取自WBSC...
2019年世界棒球12強賽，南韓傳奇球星李承燁擔任C組賽事大使。圖／取自WBSC官方推特
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世界棒壘球總會今天在南韓首爾召開記者會，揭曉2019年世界棒球12強賽C組賽程，並宣布南韓傳奇球星李承燁擔任C組賽事大使，C組賽程從11月6日到8日於高尺巨蛋舉行，地主南韓隊三場賽事都排在晚場，依序對上澳洲、加拿大及古巴。

世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）與韓職會長鄭雲燦共同宣布這項消息，鄭雲燦表示：「韓職已經準備好與世界棒壘總會在首爾舉辦一次成功的12強賽事，韓國國家隊過去在世界舞台上有好成果，也是世界棒球領導國家之一，祝福其他參賽的古巴、澳洲與加拿大也都有好表現。」

2019年世界棒球12強賽，C組賽程今天出爐。圖／取自WBSC官方推特
2019年世界棒球12強賽，C組賽程今天出爐。圖／取自WBSC官方推特
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李承燁在2008年曾帶領南韓隊拿下奧運金牌，法卡利表示：「很榮幸能夠邀請韓國最棒其中一位球員來擔任2019年12強賽事大使，李承燁在國際上被認為是棒球英雄，將在賽事中扮演重要角色，不僅是推廣這項全球賽事，也激勵球員為了國家而戰。」

2015年首屆12強賽由南韓拿下冠軍，今年要力拚衛冕，總教練金卿文表示：「作為衛冕軍，我們會盡一切努力再度拿下冠軍，在世界棒球史上寫下新頁，也能振奮我國球迷。」

C組賽程揭曉後，也代表各分組賽程全數出爐，A、B組賽程12日於台灣揭曉，位於B組的中華隊首戰於11月5日開打，依序對上波多黎各、委內瑞拉、日本。

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