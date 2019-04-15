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日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00Hiyan

日本職棒開季之後，廣島鯉魚隊的低迷狀況引起不小討論。就跟去年奪下美國大聯盟世界大賽冠軍的波士頓紅襪隊一樣，大家都想問：「這支常勝軍到底發生了什麼事？」

在12日遭到橫濱DeNA的今永昇太1安打完封之後，廣島鯉魚隊吞下本季第10敗（3勝），中央聯盟3連霸的「赤色軍團」竟然成為兩聯盟本季第一支10敗的球隊！廣島隊打完前面15場，剛好與央聯其他5個對手打完一輪，戰績4勝11敗墊底。不幸的是，廣島隊史上從來沒有從「借金（敗多勝少）」7場逆轉到優勝的例子（1979年的借金6是極限）。在這之前廣島在主場對養樂多的3連戰被3戰橫掃，已經是他們自從2012年9月、相隔7年再度被養樂多清盤。愈來愈多的數字在這支近年在中央聯盟打遍無敵手的勁旅身上產生不利。

廣島過去連3季在中央聯盟稱霸，但本季一開打就陷入困境。 擷圖自廣島鯉魚官方網站
廣島過去連3季在中央聯盟稱霸，但本季一開打就陷入困境。 擷圖自廣島鯉魚官方網站
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產生這麼大的落差，大家一定會直接聯想到：「丸佳浩」。過去兩年，丸佳浩都拿下央聯MVP，去年更以39支全壘打、97分打點創下生涯新高，帳面上的戰力損失不言可喻。不過儘管少了丸佳浩，不過在季前的預測廣島隊仍廣被看好，畢竟他們的主體陣容還在，加上新生代選手野間峻祥、西川龍馬等人都有極高的潛力，銜接上不會落差太大。加上廣島在熱身賽也打出12球團第一的戰績，看不出來有戰力衰退的跡象。然而，正式球季開打之後卻完全不是這麼一回事。

丸佳浩投靠巨人後，對廣島戰力的影響已可從戰績中看出來。 擷圖自維基百科／Cake...
丸佳浩投靠巨人後，對廣島戰力的影響已可從戰績中看出來。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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廣島投打都出現很大的麻煩，團隊打擊率0.212（排名第六）、團隊防禦率4.09（排名第五）之外，19次團隊失誤數也是最差，與最少的橫濱DeNA4次天差地遠，完全不像過去幾年攻守俱佳的冠軍隊。尤其4月12日對養樂多之戰，他們在延長賽被養樂多攻下了12分，創下了日職史上最慘的延長賽單局最多失分。單場失誤4次，就連守備高手菊池涼介都在第十局出現極為罕見的單局兩次失誤。投、打、守「三拍子」都不及格，在過去3年創下三連霸的這支常勝軍團身上看到的不是自信與霸氣，反而盡是不安與焦慮。這是在開季之前沒有人預料到的狀況。

菊池涼介在日職連續6年獲得中央聯盟二壘手金手套獎，但今年的表現似乎不像過去那麼穩...
菊池涼介在日職連續6年獲得中央聯盟二壘手金手套獎，但今年的表現似乎不像過去那麼穩定。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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除了菊池涼介失常之外，開路先鋒田中広輔一度寫下連續27個打席無安打，一度被降到第8棒，打擊率降到0.190。丸佳浩的離隊，過去最傲人的前三棒組合形同解體，牽連了整個打線，影響比各方預期大得很多。就連成績一向穩定的四棒鈴木誠也都遭到波及，一度寫下連續22個打席無安打的個人最慘狀況，整個打線就像是被瘟疫傳染一般。投手方面問題也不小，除了大瀨良大地、床田寬樹、野村祐輔差強人意之外，Kris Johnson（0勝1敗、防禦率9.00）、九里亞蓮（0勝2敗、防禦率5.93）、岡田明丈（0勝2敗、防禦率10.80）都慘不忍睹，整隊投打都失調。

廣島開路先鋒田中広輔今年曾連27個打數無安打，差點要追上美國職棒金鶯隊的戴維斯連...
廣島開路先鋒田中広輔今年曾連27個打數無安打，差點要追上美國職棒金鶯隊的戴維斯連33打數無安打數的紀錄。 擷圖自維基百科／Carpawa攝影
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日本職棒史上，開幕之後連續4個對戰組合都敗多於勝的球隊，沒有人拿過優勝，而廣島昨天再敗之後，甚至已經連續5個組合都沒有佔到上風，都輸掉該個系列賽。還有一項數據對廣島鯉魚也不利，過去廣島9度拿到中央聯盟優勝，這9年之中的前10場成績最差的也有4勝，過去3年分別是5勝5敗、8勝1和1敗、6勝4敗，今年的3勝7敗對廣島鯉魚來說的確是相當大的重傷，對多年來已經習慣贏球的廣島球迷來說更是難以接受。

近年無往不利的常勝赤色軍團，多久能恢復實力？能適時整合成功？三連霸的監督緒方孝市正面臨帶兵以來最嚴苛的考驗。

廣島鯉魚

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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