春季聯賽／張立農開轟「準完全打擊」 義守收第2勝

2019-04-14 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



108學年度全國成棒甲組春季聯賽預賽F組賽事，今天進入第3天賽程，義守大學張立農繳出單場4安的「準完全打擊」表現，包括在8局下敲回追平分，助球隊在拉鋸戰中以6：5擊敗高苑科大，收下第2勝。

張立農擔任義守大學開路先鋒，前2打席分別擊出二壘打、一壘打，且都替球隊跑回分數，義守在前5局打完取得2：0領先。但高苑在6、7局各追1分，義守雖在7局下靠張立農轟陽春砲讓比數回到2分差，高苑在8局上再靠3支接連安打攻進3分，以5：4超前。

8局下義守靠2次保送展開攻勢，滿壘的局面下，張立農擊出內野安打送回追平分，2出局後義守再選到四壞球保送擠回超前分，接著靠林博儒在9局上投出3上3下凍結高苑攻勢，義守最終以1分差收下勝利。張立農單場5支4、2打點，只差三壘打就能締造完全打擊。

F組另一場高雄大學與台灣觀光學院之戰，高大第2棒邱昱瑋單場5打席都揮出安打，包括一支二壘打、跑回4分，幫助球隊以8：4贏球，首勝入袋。首次在春季聯賽亮相的台灣觀光學院則是吞下3連敗，還在尋求首勝。

另外在稻江棒球場進行的E組賽事，中信金融學院狂掃20支安打，上場打擊的14名球員只有2人沒有安打，儘管對手中華醫事科大有鄭協凱轟陽春砲，也改變不了戰局，中信學院提前7局以16：5贏球，拿下首勝。

長榮大學對上崑山科大，全隊3人猛打賞，終場以13：6贏球，拿下第2勝，洪澧濛以151球演出9局失6分（3分自責分）完投勝。新成軍的崑山科大則是至今3戰還未開胡。