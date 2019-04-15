12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

「希望從我們這個世代開始可以一直贏南韓，畢竟我們不會比他們差，也不會輸他們。」這是2015年光州世大運，中華隊主砲「大王」王柏融敲陽春砲，帶領球隊以2:0擊敗南韓闖進金牌戰，接受媒體採訪時這樣表示，前一年U21世界盃他才對南韓敲出致勝「淚的一擊」。

2014年U21世界棒球賽，王柏融對南韓隊揮出關鍵安打，站上壘包後激動落淚。 聯合報系資料照片 分享 facebook

後來，電玩廠商找王柏融拍廣告，最響亮的台詞就是:「從這個世代開始，我們要一直贏下去。」多麼豪情壯志呀。

攸關2020年東京奧運門票的第二屆世界棒球12強賽，中華隊預賽分組賽事出爐，5日首戰波多黎各、6日與委內瑞拉交手，7日進行最受矚目的「台日大戰」，王柏融這個世代的球員能否一直贏下去，絕對是眾所矚目的焦點。

攤開2014年U21世界盃中華隊金牌世代名單，以旅日好手王柏融掛頭牌，加上統一獅「雙傑」蘇智傑和陳傑憲，3人可望組成今年底12強賽中華隊骨幹，U21主戰捕手林祐樂也有機會入選，投手部分，宋家豪和黃子鵬被納入12強賽國手名單應該沒有太大問題，郭俊麟和楊志龍有待觀察。

陳傑憲在2014年的U21世界盃棒球賽表現搶眼，經過3年的職棒磨練更上一層樓，他現在將成為中華隊的主力戰將。 聯合報系資料照片 分享 facebook

這邊要特別提出來討論的是黃子鵬。

U21世界盃黃子鵬僅投2.1局，當時鋒芒和重要性遠不及郭俊麟、宋家豪、林子崴，後來黃子鵬陷入低潮，球速驟降，控球也出了問題，導致他在2017年中職選秀落到第7輪才被Lamigo桃猿撿走。

英雄不怕出身低，黃子鵬2018年5月9日完成中職初登板，自此展開奇幻旅程，光看後援成績，從去年至今，他一共出賽61場，拿下5勝3敗20次中繼成功5次救援成功，防禦率1.32、被打擊率0.170、每局被上壘率0.78，61.1局投球只出現13次四壞保送，無論壓制力和控球能力都是一等一。

更難能可貴的是，黃子鵬是側投，球路陰柔，國際賽面對中南美洲波、委打者應該很管用，如果黃子鵬今年一整季表現穩定、身體健康，選訓委員勢必會將他選進國家隊，讓教練團有更多功能的投手可供調度。

黃子鵬過去不是U21中華隊的主戰投手，加入職棒的起步也較晚，但大隻雞慢啼，側投球路在職棒大發神威，成為最強的中繼投手之一。 聯合報系資料照片 分享 facebook

效力日本火腿的王柏融，業餘時期國際賽經驗豐富，打過東亞運、亞運、U21世界盃、光州世大運，進職棒只打過12強賽，換句話說，王柏融已近4年沒披國家隊戰袍，錯過兩年前的經典賽，相信王柏融不願意再錯過明年東京奧運，勢必會在12強賽好好發揮。

只是，中華隊要打進東京奧運的挑戰很多，近年來我們在一級國際賽事戰績很慘，上一屆12強賽中華隊戰績2勝3敗，在預賽6隊當中僅排名第5，無緣闖進複賽，2017年經典賽3戰全敗，下一屆要從資格賽開始打起。

中華隊在上屆世界12強棒球賽未能晉級複賽，本屆陣容已經換成新一代的好手，戰力將更加堅強。 聯合報系資料照片 分享 facebook

從2006年至今的一級國際賽事，包括北京奧運、經典賽和12強賽，中華隊戰績7勝18敗，勝率實在不高。展望12強賽，委內瑞拉和波多黎各當然不是吃素的，更別提強敵日本，別忘了，上一屆12強賽波多黎各可是用滿貫砲向中華隊說再見，屆時將如何打這幾場硬仗，絕對是大考驗。