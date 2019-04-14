中職／獅5：3勝兄弟 陳鏞基4支4獲MVP

2019-04-14 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳鏞基單場4支4（2支二壘打）帶頭衝，也獲選單場MVP。 報系資料照 分享 facebook

統一獅隊昨天斬斷中信兄弟隊的7連勝，今天在台南球場乘勝追擊，陳鏞基單場4支4（2支二壘打）帶頭衝，終場以5：3再勝兄弟，收下近期2連勝，陳鏞基也獲選單場MVP。

獅隊今天在首局就有攻勢，面對兄弟本土投手黃恩賜，陳傑憲揮出安打後，郭阜林轟出左外野方向的2分全壘打，是他個人本季第2轟，也是黃恩賜生涯首度挨轟，獅隊先取得2：0領先。

獅隊先發投手羅里奇則也在2局上遇亂流，因保送和安打製造二、三壘有人的危機，兄弟靠周思齊的滾地球及林明杰二壘打將比數扳成2：2平手。

雙方的僵局為直到6局下，獅隊又有攻勢，陳鏞基揮出二壘打，蘇智傑補上安打送回超前分，也把黃恩賜打退場，兄弟壓出李振昌登板，但他先投出保送，再被林祐樂敲出安打，獅隊追加1分，取得4：2領先。

獅隊在8局上因2次守備失誤，兄弟把比分追成1分差，該局替補上場的二壘手楊家維也在下半局擊出高飛犧牲打討回分數。

獅隊帶著2分領先進入9局上，守護神陳韻文接連被張志豪、代打的彭政閔敲出安打形成一、三壘有人，兄弟甚至把投手官大元換上場代跑彭政閔，是他生涯首度以野手身分出賽，而陳韻文接著投出個人本季首次四壞球保送面臨滿壘危機，但最終仍替球隊守住勝利。

羅里奇主投5局，被敲出4支安打，失2分，無關勝敗，林其緯2局讓對手六上六下，送出2次三振，沒有失分，拿下勝投。

中信兄弟黃恩賜先發5.1局，被揮出8支安打，包括蘇智傑的2分砲，失4分都是自責分，吞生涯首敗。