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棒球／國中硬式聯賽 新明創20年來首度二連霸

2019-04-14 17:38中央社 台北14日電

107學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍戰，桃園新明國中成為近20年來首支完成2連霸球...
107學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍戰，桃園新明國中成為近20年來首支完成2連霸球隊。 截圖自新明國中青少棒隊官方粉絲團
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107學年度國中棒球聯賽硬式組冠軍戰，桃園新明國中與新竹關西國中鏖戰到延長賽第8局，新明靠著李俊漢關鍵三壘安打搶分，終場以5比1拿勝，成為近20年來首支完成2連霸球隊。

今天比賽前半段形成投手戰，新明3局上抓準關西先發投手范振宸控球失準，靠著3次保送、1次守備失誤，先馳得點；關西吳承碩6局下安打帶動反攻，陳祥霖補上安打送回1分，雙方以1比1戰成平手。

兩隊正規7局打完僵持不下，突破僵局制延長賽第8局，新明滿壘時呂東翰獲得觸身球保送，擠回超前分，李俊漢關鍵三壘安打一棒擊沉關西；關西下半局追分不及，吞下敗仗。

新明先發投手黃保羅表現精彩，今天投6局僅失1分，連3戰擔任終結者的林勁豪也維持一貫冷靜，後援2局飆4K，順利替球隊守住勝利。賽後，新明總教練黃湋志給予高評價，指「黃保羅表現100分」。

黃湋志表示，「關西先發投手范振宸球速有尾勁，投手戰就是比失誤，我們守備都蠻穩定，8局才有李俊漢關鍵一擊。打到現在大家都累了，揮棒速度也比較慢，一直鼓勵球員不要放棄」。

國中硬式聯賽從80學年度至今，僅在86、87學年度由高雄市五福國中完成二連霸，新明是近20年來首度締造二連霸的球隊。

黃湋志坦言，聯賽最難打，每場張力都很大，壓力也很大，外界覺得新明晉四強很正常，所以壓力更大，「能二連霸真的不容易，適逢聯賽30年週年，感覺特別不一樣」。

季軍戰，桃園仁和國中先發投手林孟佶投到100球強制退場，廖柏謙接替後援穩守，終場以6比4擊敗打擊向來強悍的傳統強隊台中中山國中，拿下季軍成就隊史聯賽最佳成績。

保羅球速

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