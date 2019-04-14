圖／中職悍將攻下3分大局 5：2領先猿

相關新聞
日職／陽岱鋼代打敲安 終結連10打數無安打2019-04-14 17:10
中職／申皓瑋開季9打數０安 下二軍找感覺2019-04-14 17:05
中職／悍將5連敗 教頭陳連宏：就是少了一味2019-04-14 17:01
中職／陳江和第999場出賽在台南 獅隊也驕傲2019-04-14 10:23
中職／獅邀超人力霸王到台南 與球迷打擊惡勢力2019-04-14 03:53
中職／張志豪百轟無用 潘威倫好投斷兄弟連勝2019-04-13 23:44
中職／不再「差一點」 猿尼克斯好投奪首勝2019-04-13 23:42
中職／尼克斯控球穩定 優質先發終於取勝2019-04-13 21:23
中職／昔在球場當球僮 陳江和今回台南說再見2019-04-13 21:11
中職／尼克斯拿到首勝 悍將隊苦吞5連敗2019-04-13 21:03
中職／蘇智傑雙響砲助潘威倫3連勝 斷兄弟7連勝2019-04-13 20:42
中職／張志豪連兩天開轟 生涯百轟達成2019-04-13 20:15
中職／林宥穎看狀元戴培峰 「很特別的捕手」2019-04-13 16:52
中職／老狀元看新狀元 林益全讚戴培峰守備好2019-04-13 16:01
12強賽／分組賽程出爐 中華11月5日首戰波多黎各2019-04-13 00:41
中職／猿耍悍將 洋投開胡2019-04-13 00:20
中職／猿洋投勝投開張 洪總：希望一路順下去2019-04-12 22:53
中職／張志豪第99轟逆轉 兄弟久違7連勝2019-04-12 22:50
中職／猿3:1擊敗悍將 李茲6局好投奪首勝2019-04-12 21:53
中職／排左打對李茲 戴培峰生涯首度先發蹲捕2019-04-12 18:18
中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性2019-04-11 07:00
日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由2019-04-11 07:00
中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練2019-04-10 07:00
日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄2019-04-09 07:00
日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲2019-04-08 07:00
昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口2019-04-08 07:00
中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現2019-04-04 07:00
中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因2019-04-03 07:00
中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？2019-03-28 07:00
日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒2019-03-28 07:00
中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度2019-03-27 07:00
日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值2019-03-26 07:00
日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功2019-03-25 07:00
季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠2019-03-21 07:00
季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事2019-03-20 07:00
日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感2019-03-19 07:00
季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂2019-03-18 07:00
日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？2019-03-18 07:00
日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨2019-03-14 07:00
熱門文章
NBA／魔術104：101暴龍 林書豪季後賽G1未上場2019-04-14 05:00
NBA／柯瑞季後賽三分球超越艾倫 勇士轟垮快艇2019-04-14 10:52
新加坡羽賽／戴資穎二連冠 擊敗奧原希望封后2019-04-14 13:55
NBA／魔術下剋上伏龍奪首勝 林書豪板凳坐全場2019-04-14 07:49
NBA／替補中鋒第四節用手機 76人球團開罰2019-04-14 08:48
NBA／又是下剋上！ 懷特關鍵抄截馬刺險勝金塊2019-04-14 13:48
NBA／和貝佛利衝突被吹出場 柯爾：KD上鉤了2019-04-14 13:04
NBA／76人爆冷不敵籃網 2萬主場球迷送噓聲2019-04-14 08:26
NBA／神速再就業！ 華頓將擔任國王新主帥2019-04-14 09:57
新加坡羽賽／對決「面膜之友」 戴資穎拚2連冠2019-04-14 10:28
NBA／與NFL球員夜店外打架遭逮 巫師前鋒丟工作2019-04-14 09:31
日職／王柏融4支1 火腿3：1逆轉羅德勝率破五成2019-04-14 16:19
NBA／打快艇毫不手軟 威廉斯：典型柯瑞表現2019-04-14 13:20
NBA／卡珍斯季後賽初體驗 柯爾：為他感到興奮2019-04-14 11:44
NBA／生涯10年最慘 羅瑞季後賽首戰得分掛蛋2019-04-14 12:15
MLB／終結54打數安打荒 戴維斯留下本季首安球2019-04-14 08:06
NBA／奧古斯丁致勝三分退暴龍：生涯最關鍵2019-04-14 12:31
新加坡羽賽／苦戰3局不敵金廷 周天成連霸夢碎2019-04-13 18:08
清晨盃羽賽／專業組星光熠熠 2名世界冠軍領銜退役名將較勁2019-04-13 18:29
MLB／心臟裝支架沒差 沙巴西亞5局無失分2019-04-14 09:07
中職／昔在球場當球僮 陳江和今回台南說再見2019-04-13 21:11
NBA／季後賽三分球數超越艾倫 柯瑞：非常榮幸2019-04-14 15:27
中職／張志豪連兩天開轟 生涯百轟達成2019-04-13 20:15
新加坡羽賽／小戴今爭冠、小天連霸夢碎2019-04-13 23:52
SBL／中場休息被罵醒 璞園驚滔駭浪勝達欣2019-04-13 22:18
MLB／洋基3A有日裔第4棒 加藤豪將崇拜一朗改左打2019-04-14 11:27
SBL／陳昱瑞囊括最佳新人、第六人 沒季後賽打好悶2019-04-13 19:26
MLB／自動出局數？ 裁判給上壘包爾卻自行離場2019-04-14 10:20
NBA／快艇殺手柯瑞歸隊 蓋里納利：勇士非常難打2019-04-13 23:58
中職／蘇智傑雙響砲助潘威倫3連勝 斷兄弟7連勝2019-04-13 20:42
NBA／季外訓練秘密武器 亞當斯靠這味2019-04-14 14:31
MLB／水手開季轟不停 太空人亞土維連5戰開砲2019-04-14 12:51
謝國城少棒／屏東雙投飆13K 打退新北奪首勝2019-04-13 19:12
NBA 2019季後賽對戰表─西區2019-04-14 13:02
日職／王柏融對羅德10支1 火腿札幌勝率百分百2019-04-14 16:28
春季聯賽／王建民表弟先發勝 袁迺翔擅長卡特球2019-04-13 17:42
SBL／賽勒下半場熄火 裕隆逆轉金酒聽牌2019-04-13 19:53
NBA 2019季後賽對戰表─東區2019-04-14 09:52
「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年2019-04-14 12:36
中職／張志豪百轟無用 潘威倫好投斷兄弟連勝2019-04-13 23:44
留言