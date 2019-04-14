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中職／悍將5連敗 教頭陳連宏：就是少了一味

2019-04-14 17:01中央社 新北14日電

中職富邦悍將近期戰績不佳，苦吞5連敗，總教練陳連宏直言「少了一味」。 記者王騰毅...
中職富邦悍將近期戰績不佳，苦吞5連敗，總教練陳連宏直言「少了一味」。 記者王騰毅／攝影
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中職富邦悍將近期戰績不佳，苦吞5連敗，總教練陳連宏直言「少了一味」，近兩場投捕搭配、守備無大問題，但打擊士氣低落，手感正熱的范國宸傷勢待觀察，二軍高國輝也需時間。

中職富邦悍將目前本季13場比賽戰績4勝9敗，近期吞下5連敗，總教練陳連宏表示，感覺攻勢連接不起來，近兩場比賽打擊上面沒辦法幫到投手，守備、投捕搭配上面表現其實都不錯。

悍將隊今天球員異動，申皓瑋、范國宸下二軍，林威廷、高孝儀上一軍。陳連宏表示，這幾場比賽得分攻勢串聯不是很好，申皓瑋狀況也不是很理想，「就是改變一下」。

悍將隊范國宸開季手感佳，目前為止一軍10場出賽，總計38打數敲出13支安打，包括3發全壘打，打擊率3成42，11日比賽中受傷，左手腕明顯腫脹，還需要看檢查報告才會知道狀況。

陳連宏表示，高國麟近期打擊狀況也不理想，但因為多了傷兵范國宸，還是需要預備的一壘手，所以暫時不做出異動。

悍將隊強打高國輝開季狀況不佳、下二軍調整，11日二軍比賽敲出雙響砲，近2場比賽都有安打表現。陳連宏表示，高國輝的打擊狀況感覺慢慢回來了，但沒有明說高國輝的歸隊時間，只表示還需要時間看狀況調整。

陳連宏高國輝范國宸

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