中職／張志豪百轟 象連勝仍中斷

2019-04-13 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



象隊張志豪昨達成生涯百轟，可惜未能幫助球隊延續連勝。 本報資料照片 分享 facebook

統一獅隊卅七歲老將「嘟嘟」潘威倫本季第三度先發，昨天在主場台南棒球場登板，對戰中信兄弟隊主投六局失四分，「愛嘟嘟打線」則由蘇智傑的雙響砲帶頭，兩度攻大局，終場獅隊以九比六終止近期三連敗，還斬斷中信兄弟七連勝。

儘管先發前兩天發燒到全身無力，潘威倫昨天主投六局是本季最長局數，僅用七十六球，被揮出七支安打，送出三次三振，失四分，奪下勝投，且是暌違十年再次演出開季三連勝。他提到，自己的狀況一場比一場好。

潘威倫本季三場出賽共投十六局，防禦率三點九四；而前一次在開季前三戰都奪勝已是二○○八年，三戰共投十八局失一分，防禦率僅○點五。

獅隊打線昨天也全力護航潘威倫的勝投，老將潘武雄單場三安包括在三局下敲回勝利打點，蘇智傑則是單場轟出兩發兩分砲，生涯第四度單場雙響砲，且都幫助球隊攻進大局。

蘇智傑單場貢獻四分打點，獲單場ＭＶＰ，他指出，自己就是做好每一個工作，希望能幫助球隊贏得勝利。

中信兄弟雖中斷七連勝，但外野手張志豪在八局上砲轟王鏡銘，連兩戰敲全壘打，生涯百轟達陣，成為中職史上第十九位達成百轟的打者。

「紅龜」陳江和最後一次在家鄉台南先發，生涯第九九九場出賽擔任先發二壘手、打第二棒，教練團並在八局下兩出局後更換守備，讓他在全場的掌聲中退場，賽後還安排家人、親友團及南英商工的恩師陳獻榮獻花。