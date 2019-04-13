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中職／不再「差一點」 尼克斯首勝

2019-04-13 23:42聯合報 記者婁靖平／新北報導

猿隊洋投尼克斯拿下本季首勝。 記者王騰毅／攝影
猿隊洋投尼克斯拿下本季首勝。 記者王騰毅／攝影
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桃猿隊洋投接連取勝，前晚由李茲打頭陣，昨天換尼克斯接手，以六局失一分的優質表現，拿到本季首場勝投，猿隊四比一擊敗富邦悍將隊，搶下四連勝，悍將隊苦吞五連敗。

猿隊洋投在前三周都未拿勝投，直到前晚由李茲開張，尼克斯接著延續好手氣，也帶回個人首勝，總教練洪一中說：「希望就一直這樣（洋投勝投）下去。」猿隊洋投目前僅剩史博威還在等勝。

悍將苦吞五連敗，悍將球員林哲瑄（右）神情無奈。 記者王騰毅／攝影
悍將苦吞五連敗，悍將球員林哲瑄（右）神情無奈。 記者王騰毅／攝影
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尼克斯前三次先發、投出兩場優質內容，但都無緣勝投，洪一中認為他的投球狀況都差不多，之前沒拿勝投，「不是運氣不好，就是差那麼一點。」

藍寅倫敲出三壘安打帶打點。 記者王騰毅／攝影
藍寅倫敲出三壘安打帶打點。 記者王騰毅／攝影
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洪總說的「差一點」，指的是尼克斯的好、壞球其實只會差一點點，因為他是控球型投手，「差別不會太離譜，只要臨場狀況好，好球就會多一些」，昨晚比賽，就是靠此取勝。

昨天尼克斯投六局，被擊出四支安打，僅在四局下被林哲瑄、林益全敲安失一分，另飆出八次三振，這次的優質先發，終於中止個人三連敗。

猿隊4比1勝悍將。 記者王騰毅／攝影
猿隊4比1勝悍將。 記者王騰毅／攝影
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猿隊打線也力挺尼克斯，二局上廖健富、梁家榮、陽耀勳、陳晨威接連安打，攻進兩分，七局上再靠陳晨威內野安打、藍寅倫三壘打搶分。

拿到本季首勝，尼克斯說：「當然很開心，但棒球是團隊運動，重要是球隊可以連勝」，他覺得隊友打擊越來越好，大家都逐漸進入狀況，得分非常有效率。

猿隊陳禹勳拿下救援成功。 記者王騰毅／攝影
猿隊陳禹勳拿下救援成功。 記者王騰毅／攝影
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中職球隊不多，投打彼此很容易熟悉，尼克斯說：「只能不斷改變策略，這場比賽贏在控球好，能搶到第一個好球，且投得夠低，只要能做得到這些，比賽就會照自己想要的方向進行。」

中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將

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