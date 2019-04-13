中職／昔日在台南球場當球僮 陳江和今回家鄉說再見

2019-04-13 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



生涯第999場出賽回到自己的家鄉台南，中信兄弟隊「紅龜」陳江和今天對上統一獅隊擔任先發二壘手、打第2棒，也是他在台南球場最後一次先發，球隊雖然最終以6：9終止近期7連勝，但賽後兄弟球團安排他親自向家鄉球迷說再見。

讓陳江和在家鄉台南先發出賽，是兄弟領隊劉志威及總教練伯納討論後的貼心安排，陳江和笑說：「這陰謀是從劉領隊開始的，他一直想看我哭。」陳江和今天3打數有1安打、1打點，而兄弟在8局下2出局後更換守備，讓他在球迷的掌聲中退場。

雖然是客場出賽，但兄弟在賽後替他舉行簡單的儀式，讓陳江和的父母、親友團上場獻花，同是南英商工畢業的獅隊教練凃壯勳也參上一腳。陳江和感謝獅隊球團及領隊蘇泰安，願意給他這機會，他也向看台上的獅隊球迷說謝謝。

陳江和在三級棒球階段待在台南，台南球場也是再熟悉不過的地方，他回憶，「以前都從公園國小跑步過來，從台南球場沒有草皮的時候就在這裡打球，國、高中在這裡當球僮，到有一天我自己在這裡打職棒。」

陳江和表示：「我很開心我是公園國小、建興國中、南英商工畢業的，我很驕傲我是台南人出身。」而今天他南英商工的「恩師」陳獻榮也帶領南英學弟們到現場，學弟們還製作看板替學長助陣。

雖然不少教練、球員都認為陳江和還能打，但他選擇在今年完成生涯千場出賽後就引退，他透露，其實想退休已經兩年了，「因為老的不退，年輕的不會起來，我覺得我們年輕的都慢慢成長。」他笑說，雖然有球迷希望他留下來，但希望大家多給他們機會成長，「我相信他們會超過紅龜的。」

今年台南球場票房開出紅盤，觀眾人數7155是本季台南球場新高，陳江和笑說：「領隊說今天會很多人來看我，但其實是因為統一今天的主題日（統一獅Ｘ超人力霸王英雄），大家不要想太多。」