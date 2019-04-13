中職／蘇智傑雙響砲助潘威倫3連勝 斷兄弟7連勝

2019-04-13 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



蘇智傑雙響砲。 擷圖自畫面 分享 facebook 3連敗的統一獅隊今天推出「嘟嘟」潘威倫登板，先發6局失4分，打線則在蘇智傑單場雙響砲的領軍之下，兩度攻進大局，終場以9：6拿下勝利，終止近期3連敗，也讓兄弟的7連勝畫下句點。

獅隊今天在3局下率先展開攻勢，陳傑憲、陳鏞基連續安打後，潘武雄揮出中外野三壘打，先替球隊打下2：0領先，下一棒蘇智傑再從兄弟洋投艾迪頓手中轟出2分砲，拉開4分領先。

潘威倫前4局沒有失分，5局上被首名打者張志豪揮出三壘打，接著因黃鈞聲二壘打、王勝偉三壘打及陳江和的高飛犧牲打失3分，兄弟將比數追成1分差。

獅隊打線在5局下隨即有回應，潘武雄安打後，蘇智傑再轟一支兩分全壘打，連兩打席開轟、生涯第4度單場雙響砲。獅隊攻占滿壘後把艾迪頓打退場，蔡奕玄從接替的官大元手中選到保送擠回1分，陳傑憲補上安打再添2分，獅隊單局攻5分又將領先拉開。

潘威倫前6局失3分，7局上續投，被張志豪、黃鈞聲連敲2安後退場，劉軒荅接替後，讓王勝偉擊出滾地球形成雙殺，但兄弟也趁勢追回1分。

第8局獅隊換上第3任投手王鏡銘，兄弟陳子豪先揮陽春砲再追1分，張志豪在2出局後也掃出一發陽春全壘打，連兩戰開轟，並達成個人生涯百轟里程碑，成為中職史上第19人，兄弟把比數追成6：9。之後獅隊換上知念廣彌踩住煞車，陳韻文則在第9局守住勝利。

潘威倫今天先發6局，被敲出7支安打，失4分，收下本季第3勝，且是繼2008年之後，再次在開季前3戰都奪勝投。蘇智傑單場雙響砲，本季累積5轟，拿下單場MVP

艾迪頓主投4.1局，被掃出的11支安打包括蘇智傑的雙響砲，失9分都是自責分，吞本季第2敗。