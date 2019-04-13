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日職／王柏融4支0被學長解決 陳冠宇防禦率仍是0

2019-04-13 15:46聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王柏融對決陳冠宇。 擷圖自畫面
王柏融對決陳冠宇。 擷圖自畫面
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日職火腿隊今天繼續在主場札幌巨蛋迎戰樂天隊，「大王」王柏融4打數沒有安打，包括在6局下從陳冠宇手中擊出飛球出局，連兩戰無安打，但火腿隊靠著大田泰示單場3安敲回勝利打點，終場以3：0勝出，收下2連勝。

王柏融今天擔任火腿隊先發第5棒、指定打擊，前兩打席對決羅德隊先發洋投波辛格（Mike Bolsinger），先擊出游擊滾地球出局，4局下遭到三振。火腿隊則在3局下靠著大田泰示的安打敲回2：0領先。

羅德隊在第6局換上台灣左投陳冠宇，火腿隊靠大田泰示的二壘打和對手失誤追加1分，王柏融在2出局一、二壘有人時上場，與他穀保家商學長陳冠宇上演「台灣對決」，擊出左外野飛球出局，沒能替球隊再添分數。

8局下陳冠宇解決首名打者後就退場，王柏融在2出局一、三壘有人時上場打擊，從東條大樹手中擊出一壘方向飛球出局，又錯失打點機會。

此戰王柏融4打數沒有敲出安打，吞下1K，連兩場合計6打數沒安打，打擊率又降至2成64。

陳冠宇此戰中繼2.1局，面對11名打者被擊出3支安打，送出2次三振，失1分非自責分。本季出賽4場合計投8.2局，失3分都非自責分，防禦率仍是0。

陳冠宇王柏融

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