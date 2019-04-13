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中職／猿耍悍將 洋投開胡

2019-04-13 00:20聯合報 記者婁靖平葉姵妤／綜合報導

李茲先發6局失1分，拿下桃猿洋投本季首勝。 記者鄭清元／攝影
李茲先發6局失1分，拿下桃猿洋投本季首勝。 記者鄭清元／攝影
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Lamigo桃猿隊李茲昨天首度出戰富邦悍將隊，碰上對方排出的左打陣照樣展現壓制力，先發六局無責失，打線則在首局就從羅力手中敲雙轟奠定勝基，終場猿隊以三比一拿下近期三連勝，並賞給悍將隊四連敗。

桃猿林立昨天開局就敲出1支陽春砲。 記者鄭清元／攝影
桃猿林立昨天開局就敲出1支陽春砲。 記者鄭清元／攝影
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李茲本季第四度登板、首度在新莊棒球場出賽，昨天先發六局，僅被揮出一支安打，在四局下失一分（非自責分），有兩次四壞球保送、送出五次三振。不僅拿下個人在中職的首勝，也是猿隊洋投本季首勝，總教練洪一中賽後直呼：「開胡了。」

蔣智賢昨天在四局下敲出安打，幫助球隊追回一分。 記者鄭清元／攝影
蔣智賢昨天在四局下敲出安打，幫助球隊追回一分。 記者鄭清元／攝影
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能完全壓制悍將隊「鑽石打線」，李茲表示，這場自己的控球狀況不錯，直球球速比前一場快，滑球有起到不錯作用、變速球也有投到想要的位置，主要是自己的球路能掩護到直球，就能有較好的表現。

悍將戴培峰昨天擔任先發捕手，這是他升上一軍後初登板。 記者鄭清元／攝影
悍將戴培峰昨天擔任先發捕手，這是他升上一軍後初登板。 記者鄭清元／攝影
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李茲昨天的最快球速飆到一五六公里，是他來到中職後的最速一役，他笑說，可能是昨天有睡好，這陣子作息慢慢進入狀況、身體也能放鬆，加上對戰中職打者開始有一定的熟悉度。

桃猿林泓育在一局上敲出陽春砲。 記者鄭清元／攝影
桃猿林泓育在一局上敲出陽春砲。 記者鄭清元／攝影
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而面對本季首度登板的悍將隊洋投羅力，猿隊打線在首局靠林立、林泓育各轟一發陽春全壘打成贏球關鍵，後八局全隊再敲十二支安打但僅換回一分，洪總直言，打羅力的球，要得三分都不容易，「沒想到比賽一開始就拿兩分，不知道怎麼打的。」

羅力本季初登板吞敗投。 記者鄭清元／攝影
羅力本季初登板吞敗投。 記者鄭清元／攝影
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至於在台南棒球場進行的獅象戰，張志豪在八局上轟出個人生涯第九十九號全壘打，帶領中信兄弟逆轉，終場以十一比八擊敗統一，繼二○一六年三月廿六日至四月七日締造九連勝後，相隔三年再收七連勝。

中信

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