中職／猿洋投勝投開張 洪總：希望一路順下去

2019-04-12 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊3：1擊敗富邦悍將隊。記者鄭清元／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊今天在新莊棒球場上演洋投對決，猿隊李茲先發6局無責失，僅被敲出1支安打，球速飆到156公里，技壓本季初登板挨2轟的悍將隊羅力，猿隊終場以3：1贏球，本季洋投的勝投也終於開張。

李茲本季第4度登板、首度對戰悍將隊，先發6局用101球，只讓蔣智賢揮出1支安打，送5次三振，另有2次四壞球保送，失1分（非自責分），個人在中職的首勝入袋，也拿下單場MVP。

李茲指出，自己這場的控球狀況不錯，直球球速比前一場快，滑球有起到不錯作用、變速球也有投到想要的位置，主要是自己的球路能掩護到直球，就能有較好的表現。

此戰李茲最快球速飆到156公里，寫下他來到中職後的新高，他笑說，可能是昨天有睡好，這陣子作息慢慢進入狀況、身體也能放鬆，加上對戰中職打者開始有一定的熟悉度。

靠著猿隊打線的幫忙，李茲拿下生涯首勝，猿隊本季打了15場比賽拿下7勝，洋投的第一勝總算出爐，賽後洪總也笑說：「洋投開胡了，希望一路順下去。」

猿隊打線今天猛揮14支安打，大勝悍將隊的單場3安，但僅拿下3分，其中對戰悍將隊先發投手羅力敲出8支安打，但靠林立及林泓育在首局的2支陽春砲攻回分數，全場留下9個殘壘。