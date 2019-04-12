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中職／猿3:1擊敗悍將 李茲6局好投奪首勝

2019-04-12 21:53聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

桃猿今天派出洋投李茲先發。記者鄭清元／攝影
桃猿今天派出洋投李茲先發。記者鄭清元／攝影
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Lamigo桃猿隊作客新莊球場與富邦悍將隊展開3連戰，洋投李茲先發6局僅被揮出1支安打，全場3投僅讓悍將隊擊出3支安打，猿隊全場掃出14支安打，靠林立、林泓育在首局的陽春砲轟回勝利，終場以3：1勝出，拿下3連勝，悍將隊則吞4連敗。

面對本季首度在一軍登板的悍將隊洋投羅力，猿隊一開賽就開砲，第2棒林立轟出左外野方向的陽春全壘打，本季出賽4場揮2轟，2出局後林泓育跟進掃出左外野陽春彈（本季第4轟），猿隊單局兩轟打下2：0領先。

羅力進入第2局後回穩沒再失分，投到6局上被藍寅倫敲出安打，但生涯首度先發的菜鳥捕手戴培峰演出首次盜壘阻殺，抓下單局第2個出局數，羅力接著留下一、三壘有人的局面退場，但賴鴻誠登板後守住危機，沒有失分。

猿隊接著在7局上再掀攻勢，梁家榮安打上壘後，陳晨威適時安打送回保險分，猿隊雖又攻占一、三壘，但面對悍將隊第3任投手陳鴻文連吞2K。

猿隊打線此戰共掃出14支安打，包括林立的單場3安（1轟），但僅拿下3分；悍將隊打線則是全場被封鎖，前7局只擊出1支安打，全場敲3安。

李茲今天先發6局僅被敲出1支安打，僅4局下讓悍將隊因失誤、蔣智賢安打和林益全的高飛犧牲打失1分（非自責分），另送出5次三振，本季第4場出賽才拿下中職首勝，也是猿隊洋投今年拿下的第1勝，並獲選單場MVP。

羅力今年首度在一軍亮相，先發5.2局被揮出8支安打，因2發陽春砲失2分，送出6次三振，承擔敗投。

羅力林泓育

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