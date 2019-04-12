日職／王柏融打點再進帳 近7場比賽貢獻7分

2019-04-12 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



王柏融。 報系資料照 分享 facebook 日職火腿隊今天在主場迎戰羅德隊，台灣球員王柏融連兩場比賽先發守外野，但8局便提前退場，單場兩打數無安，替球隊送回第1分，終場火腿以4：1獲勝，拿下本季第5勝。

王柏融今晚在2局下首度上陣，擊出二壘方向滾地球出局。

4局下，火腿在1人出局後攻占一、三壘，王柏融在兩好1壞的球數後擊出中外野飛球，三壘跑者近藤健介衝回本壘，主審雖在第一時間判決出局，但火腿提出電視轉助判決，之後改判安全攻回本壘得分，王柏融有1分打點。

6局下火腿展開一波超前比數攻勢，王柏融上場擊出內野滾地球出局，但推進隊友中田翔攻占三壘，之後靠橫尾俊建二壘打，跑回火腿此戰第4分。

8局上王柏融退場，守備位置由淺間大基入替。

王柏融在4月9日對軟銀隊之戰第4打席擊出高飛犧牲打，貢獻1分打點，隔天在延長賽揮出致勝安打、敲回勝利打點，昨天又有4打數兩安的好表現。

包括今晚比賽在內，王柏融近7戰貢獻7分打點，只有兩場比賽沒有打點進帳。

目前王柏融在日職出賽13場，49打數擊出14安打、包括4支二壘打，敲回8分打點，打擊率從賽前的2成98，小降為2成86。